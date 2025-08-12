Xi respalda a Lula en la defensa de la soberanía y los intereses de Brasil ante los aranceles de Trump

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha mostrado este martes su apoyo a la soberanía nacional de Brasil, en una conversación telefónica que ha mantenido con el mandatario del país iberoamericano, Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de la guerra comercial desatada por Estados Unidos. El mandatario del gigante asiático ha trasladado a su homólogo brasileño su respaldo "al pueblo brasileño en la defensa de su soberanía nacional y a Brasil en la salvaguardia de sus legítimos derechos e intereses", según recoge el Ministerio de Exteriores chino en un comunicado.

Xi ha asegurado que las relaciones entre Pekín y Brasilia "se encuentran en su mejor momento histórico y la armonización de las estrategias de desarrollo de ambos países avanzan con fluidez" en una llamada en la que ha declarado que su Gobierno está "dispuesto a colaborar con Brasil para aprovechar las oportunidades, fortalecer la coordinación y lograr una cooperación más beneficiosa para ambas partes".

Además, el presidente chino ha señalado que "todos los países deben unirse y oponerse firmemente al unilateralismo y al proteccionismo", un extremo defendido en oposición a la política arancelaria del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

Lula, por su parte, ha informado a Xi "sobre los recientes avances en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos y la postura de principios de Brasil de proteger firmemente su soberanía", de acuerdo con la nota emitida por Pekín.

Los dos líderes han hablado durante aproximadamente una hora, según ha indicado en un comunicado el Gobierno brasileño sobre una conversación en la que ambos se han comprometido a "defender el multilateralismo" en el G20 y los BRICS.

Brasil se ha convertido en blanco de la guerra comercial del presidente estadounidense después de que este impusiera aranceles más altos en un intento por poner fin al juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar dar un golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula de 2022.