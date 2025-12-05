Xi se reúne con Macron en el suroeste de China en un viaje inusual fuera de Pekín

PEKÍN, 5 dic (Reuters) -

El presidente chino, Xi Jinping, acompañó a su homólogo francés, Emmanuel Macron, a Chengdú el viernes, un gesto poco habitual reservado aparentemente al jefe de la segunda economía más grande de Europa, que pone de relieve la atención que Pekín presta a París en sus relaciones con la Unión Europea.

El presidente francés comenzó su día sorprendiendo a otros corredores en el parque del lago Jincheng de la ciudad, según mostraron los vídeos que circularon por las redes sociales chinas, antes de unirse a Xi en la presa de Dujiangyan, informaron los medios estatales. La presa ha gestionado los flujos de agua alrededor de Chengdú desde el siglo III a.C.

En la reunión celebrada el jueves en la capital china se alcanzaron 12 acuerdos de cooperación sobre temas como el envejecimiento de la población, la energía nuclear y la conservación del oso panda. No se revelaron cantidades monetarias, aunque Macron está siendo acompañado en su cuarta visita de Estado a China por los jefes de algunas de las empresas más prominentes de Francia.

No se esperaba que el líder chino aprobara un pedido de 500 aviones Airbus

, tan esperado desde hace tiempo, ya que debilitaría la influencia de Pekín en las conversaciones comerciales con Estados Unidos, que está presionando para conseguir nuevos compromisos de compra de Boeing. (Información de Joe Cash; edición de Clarence Fernandez y Thomas Derpinghaus; edición en español de Paula Villalba)