Xi subraya la necesidad de ganar la lucha contra la corrupción en China

Por Shi Bu y Liz Lee

PEKÍN, 12 ene (Reuters) -

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó el lunes que la lucha contra la corrupción es una batalla que el país no puede perder, mostrando un tono más firme en una campaña a largo plazo para atajar una práctica que ha asolado a muchas partes de la sociedad china.

La "campaña de alta presión" de Pekín en los últimos años ha dado lugar a numerosas investigaciones de alto nivel, reflejo de la campaña de más de una década de Xi para erradicar la corrupción e imponer disciplina en el gobernante Partido Comunista.

Las detenciones del año pasado abarcaron desde el exjefe del regulador de valores, Yi Huiman, hasta el expresidente de China Eastern Airlines, Liu Shaoyong, pasando por nueve altos mandos militares, entre ellos el general número dos del país, He Weidong.

La lucha contra la corrupción sigue siendo "severa y compleja", dijo Xi al comienzo de una sesión plenaria de tres días de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, el máximo organismo de vigilancia contra la corrupción, al tiempo que pidió una "inquebrantable postura de alta presión".

"La corrupción es un obstáculo y un escollo para el desarrollo del Partido y de la nación. La lucha contra la corrupción es una gran batalla que no podemos permitirnos perder y que no debemos perder", declaró Xi, según un recuento publicado por la agencia estatal de noticias Xinhua.

El año pasado se investigó a un número récord de 65 altos cargos, apodados "tigres", frente a los 58 de 2024, según informó el organismo a principios de enero, y la lista se amplió desde altos funcionarios del gobierno hasta antiguos dirigentes de universidades y empresas estatales.

Aparte de los altos cargos, la campaña china también se ha centrado en los fugitivos en el extranjero y ha abordado la corrupción de base entre los funcionarios de menor rango, a los que el gobierno llama "moscas", a medida que Pekín amplía el escrutinio a más sectores e industrias.

(Editado en español por Carlos Serrano)