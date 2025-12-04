Xi y Macron se comprometen a cooperar en crisis globales y comercio

BEIJING (AP) — China y Francia se comprometieron a aumentar su cooperación en temas globales como la guerra en Ucrania y el comercio, mientras París se prepara para asumir la presidencia del Grupo de los Siete el próximo año.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, el jueves por la mañana dentro de una visita de Estado de tres días centrada en el comercio y la diplomacia.

Francia busca ayuda para poner fin a la guerra en Ucrania

Macron quiere involucrar a Beijing en la presión a Rusia para forjar un alto el fuego en la guerra en Ucrania tras el reciente esfuerzo diplomático en torno a un plan de paz liderado por Estados Unidos.

"Nos enfrentamos al riesgo de la desintegración del orden internacional que trajo paz al mundo durante décadas, y en este contexto, el diálogo entre China y Francia es más esencial que nunca", afirmó Macron el jueves.

"Espero que China se una a nuestro llamado, a nuestros esfuerzos para lograr, lo antes posible, al menos un alto el fuego en forma de moratoria sobre los ataques a infraestructuras críticas", agregó.

Xi no respondió al llamado de Francia, pero dijo que "China apoya todos los esfuerzos que trabajen por la paz" y pidió un acuerdo que todos los bandos puedan aceptar.

China ha brindado un fuerte apoyo diplomático al Kremlin desde su invasión de Ucrania y también le ha ofrecido un salvavidas económico a través del aumento del comercio.

Xi anunció también que Beijing proporcionará US$100 millones para ayudar a la crisis humanitaria en Gaza y apoyar la recuperación y reconstrucción del territorio palestino.

El mandatario chino pidió una mayor confianza política con Francia mostrando apoyo mutuo al tiempo que demuestran la “independencia” de cada uno.

“No importa cómo cambie el entorno externo, ambas partes, como grandes potencias, deben siempre demostrar independencia y visión estratégica, mostrar comprensión mutua y apoyo mutuo en asuntos fundamentales y cuestiones críticas importantes”, manifestó.

“China y Francia deben demostrar su sentido de la responsabilidad, enarbolar la bandera del multilateralismo... y situarse firmemente en el lado correcto de la historia”, agregó Xi.

Mejora en el comercio

El comercio fue otro de los asuntos importantes en la agenda del jueves.

Xi indicó durante la comparecencia conjunta con Macron que los dos países acordaron trabajar hacia una mayor cooperación económica en los ámbitos aeroespacial, aeronáutico y de energía nuclear, así como en nuevas áreas como industrias sostenibles e IA. Firmaron 12 acuerdos, incluyendo algunos que contemplan cooperar en una nueva ronda de esfuerzos de conservación de los pandas y los intercambios en educación superior e investigación.

La Unión Europea tiene un enorme déficit comercial con China, que el año pasado superó los 300.000 millones de euros (US$348.000 millones).

Francia y el bloque de 27 naciones han definido a China como un socio, competidor y rival sistémico. Los últimos años han estado marcados por múltiples disputas comerciales en una serie de industrias luego de que la UE abrió una investigación sobre las ayudas a los vehículos eléctricos chinos. Beijing respondió con pesquisas acerca de las importaciones de brandy, cerdo y productos lácteos europeos.

Pero Francia logró obtener una exención para la mayoría de los productores de coñac en julio.

China, que enfrenta su propia recesión económica, también muestra indicios de querer más negocios.

“La puerta abierta de China solo se abrirá más”, dijo Xi, afirmando que el país tiene previsto “ampliar el acceso al mercado y abrir áreas” de inversión “y guiar la disposición transfronteriza, ordenada y racional de las cadenas industriales y de suministro”.

Xi pidió también que París y Beijing continúen promoviendo la cooperación mutuamente beneficiosa entre China y la UE.

¿Acuerdos bilaterales podrían socavar a la UE?

Según los expertos, Beijing podría emplear esta visita para reforzar sus lazos individuales con una de las economías más fuertes de Europa, a expensas de la UE.

“China busca abrir una brecha en este enfoque de la UE mediante acuerdos bilaterales con miembros individuales” del bloque, afirmó Lyle Morris, un investigador principal de Política Exterior y Seguridad Nacional en la Asia Society.

Macron y su esposa, Brigitte Macron, aterrizaron en Beijing el miércoles por la noche.

El jueves por la mañana, el presidente francés fue recibido por una banda militar y grupos de niños ondeando banderas en el Gran Salón del Pueblo de Beijing. Más tarde, acudió con Xi a la clausura de un foro empresarial franco-chino. Su agenda incluye reuniones con Zhao Leji, presidente del Congreso Nacional del Pueblo, y con el primer ministro chino, Li Qiang.

La pareja presidencial viajará después a Chengdu en la provincia de Sichuan.

Chengdu alberga el Centro de Conservación e Investigación del Panda Gigante, donde vive Yuan Meng, el primer panda nacido en Francia y que fue bautizado por Brigitte Macron. El mes pasado, Francia envió de regreso a China a una pareja de pandas gigantes que pasaron 13 años en el país, donde dieron tuvieron tres crías.

Wu informó desde Bangkok, Tailandia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.