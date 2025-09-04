Xi y Putin discutieron sobre la inmortalidad antes del gran desfile militar en Pekín

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, discutieron sobre la inmortalidad justo antes del gran desfile militar celebrado el miércoles en Pekín, como fue captado por los micrófonos de los medios estatales.

En unas escenas históricas, Xi estrechó la mano de Putin y del líder norcoreano Kim Jong Un y charló con ambos mientras recorrían la alfombra roja tendida en la céntrica plaza de Tiananmen.

"Hoy en día... 70 años", dijo el presidente chino en mandarín mientras caminaba junto a Putin y Kim, según las imágenes de la cadena oficial china CCTV.

A continuación, un traductor chino transmitió la respuesta de Putin a Xi.

"Con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente, las personas podrían rejuvenecer a medida que envejecen e incluso podrían llegar a ser inmortales", dijo el mandatario ruso, según el intérprete.

Xi volvió a hablar cuando la cámara dejó de enfocarlos: "Las predicciones indican que, en este siglo, podría ser posible vivir hasta los 150 años".

Putin confirmó el intercambio durante una rueda de prensa el miércoles.

"Ah, creo que fue cuando íbamos al desfile que el presidente habló de esto", dijo a los periodistas, refiriéndose a Xi.

"Los medios modernos, tanto los relacionados con la mejora de la salud y la medicina, como los quirúrgicos relacionados con el reemplazo de órganos, permiten a la humanidad esperar que la vida activa continúe, no como lo hace hoy en día", añadió el jefe del Kremlin.

Los líderes chino y ruso, ambos de 72 años, no han expresado ninguna intención de dimitir.

Mientras que los predecesores de Xi, Jiang Zemin y Hu Jintao, dejaron el poder tras 10 años en el cargo, él abolió los límites de mandato en 2018 y en 2023 se le concedió un tercer periodo como presidente chino.

isk/je/tym/arm/mas