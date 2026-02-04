Xi y Putin elogian sus lazos en una videollamada antes del aniversario de la guerra de Ucrania
PEKÍN, 4 feb (Reuters) -
El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, elogiaron sus lazos durante una videoconferencia celebrada el miércoles, en vísperas del cuarto aniversario de la guerra de Moscú en Ucrania.
Putin dijo que la relación entre Moscú y Pekín era un importante factor de estabilización en un momento de creciente turbulencia mundial, según una retransmisión de las conversaciones por la televisión estatal rusa.
Xi, hablando a través de un intérprete, pidió a los países que elaboraran un "gran plan" para impulsar las relaciones bilaterales, que, según él, avanzaban en la dirección correcta.
China y Rusia declararon una asociación estratégica "sin límites" días antes de que Putin enviara decenas de miles de soldados a Ucrania en febrero de 2022.
Desde entonces, China se ha convertido en un salvavidas económico para Rusia al intensificar el comercio con su vecino del norte, mientras que las potencias occidentales imponían sanciones a Moscú.
Xi y Putin se reunieron por última vez en Pekín cuando China organizó un gran desfile militar en septiembre, al que también asistió el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.
Durante esa reunión, Xi afirmó que las relaciones entre China y Rusia habían "resistido las turbulencias internacionales" y se comprometió a coordinarse con Moscú en cuestiones relacionadas con sus intereses fundamentales.
Ucrania y Europa han acusado a Pekín de proporcionar ayuda militar directa a la campaña bélica de Rusia. Pekín niega las acusaciones y afirma que no es parte en el conflicto.
El martes, altos diplomáticos de ambos países se reunieron en Pekín para debatir la situación de la seguridad mundial y otras cuestiones, y alcanzaron un "amplio consenso", según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. (Información de la redacción de Pekín; Dmitry Antonov y Vladimir Soldatkin en Moscú; edición de Andrew Heavens; edición en español de Paula Villalba)