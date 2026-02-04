Xi y Putin elogian sus lazos en una videollamada antes del aniversario de la guerra de Ucrania

PEKÍN, 4 feb (Reuters) -

El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, elogiaron ⁠sus lazos durante ⁠una videoconferencia celebrada el miércoles, en vísperas del cuarto aniversario de la guerra de Moscú en Ucrania.

Putin dijo que ⁠la relación ‌entre ​Moscú y Pekín era un importante factor de estabilización en un ​momento de creciente turbulencia mundial, según una retransmisión de las conversaciones ‌por la televisión estatal rusa.

Xi, ‌hablando a través de un ​intérprete, pidió a los países que elaboraran un "gran plan" para impulsar las relaciones bilaterales, que, según él, avanzaban en la dirección correcta.

China y Rusia declararon una asociación estratégica "sin límites" días antes de que Putin enviara decenas de miles de soldados a Ucrania en febrero de 2022.

Desde entonces, China se ⁠ha convertido en un salvavidas económico para Rusia al intensificar el comercio con ​su vecino del norte, mientras que las potencias occidentales imponían sanciones a Moscú.

Xi y Putin se reunieron por última vez en Pekín cuando China organizó un gran desfile militar en septiembre, al que también asistió el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un.

Durante esa ⁠reunión, Xi afirmó que las relaciones entre China y Rusia habían "resistido las ​turbulencias internacionales" y se comprometió a coordinarse con Moscú en cuestiones relacionadas con sus intereses fundamentales.

Ucrania y Europa han acusado a Pekín de proporcionar ayuda militar ‍directa a la campaña bélica de Rusia. Pekín niega las acusaciones y afirma que no es parte en el conflicto.

El martes, altos diplomáticos de ambos países se reunieron en Pekín para debatir la situación de la seguridad ​mundial y otras cuestiones, y alcanzaron un "amplio consenso", según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. (Información de la redacción de Pekín; Dmitry Antonov y Vladimir Soldatkin en Moscú; ‍edición de Andrew Heavens; edición en español de Paula Villalba)