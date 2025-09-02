Xi y Putin inician conversaciones en Pekín

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, comenzaron este martes una serie de conversaciones en Pekín, informó la prensa estatal.

El presidente de Rusia se encuentra en China desde el domingo, donde participó en la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) convocada por Xi en la ciudad portuaria de Tianjin para promover una gobernanza mundial alternativa.

China y Rusia se han referido a la OCS, que representa casi la mitad de la población mundial y el 23,5% del PBI del planeta, como una alternativa a la OTAN.

Putin asistirá también el miércoles a un gran desfile militar en la capital china, junto con una serie de líderes mundiales, entre ellos el norcoreano Kim Jong Un.

