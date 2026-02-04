Xi y Trump mantienen una conversación telefónica, informan medios estatales chinos
PEKÍN, 4 feb (Reuters) - El presidente chino, Xi Jinping, habló el miércoles por teléfono con su par estadounidense, Donald Trump, informó la cadena estatal CCTV, antes de la visita prevista del republicano a Pekín en abril.
La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Los medios de comunicación estatales chinos no proporcionaron más detalles sobre la llamada.
Los dos líderes hablaron por última vez por teléfono a finales de noviembre, tras lo cual Trump alabó las relaciones "extremadamente sólidas" con China.
La llamada con Trump se produjo horas después de que Xi habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, a través de un enlace de video. El Kremlin dijo que Putin aceptó una invitación de Xi para visitar China en la primera mitad de este año.
Tras meses de tensiones comerciales provocadas por los aranceles de Trump el año pasado, las relaciones entre Washington y Pekín se estabilizaron tras una reunión entre los líderes en octubre en Corea del Sur, donde se alcanzó una frágil tregua comercial. (Reporte de Xiuhao Chen, Shi Bu y Ryan Woo. Editado en Español por Ricardo Figueroa)