Xi y Trump mantienen una conversación telefónica, informan medios estatales chinos

PEKÍN, 4 feb (Reuters) - El presidente chino, Xi Jinping, habló ⁠el miércoles ⁠por teléfono con su par estadounidense, Donald Trump, informó la cadena ⁠estatal CCTV, antes ‌de ​la visita prevista del republicano a ​Pekín en abril.

La Casa Blanca no ‌respondió inmediatamente a ‌una solicitud de comentarios. ​Los medios de comunicación estatales chinos no proporcionaron más detalles sobre la llamada.

Los dos líderes hablaron por última vez por teléfono a finales de noviembre, tras lo cual Trump ⁠alabó las relaciones "extremadamente sólidas" con China.

La llamada con ​Trump se produjo horas después de que Xi habló con el presidente ruso, Vladimir Putin, a través de un enlace de video. El Kremlin dijo que Putin ⁠aceptó una invitación de Xi para visitar China ​en la primera mitad de este año.

Tras meses de tensiones comerciales provocadas por ‍los aranceles de Trump el año pasado, las relaciones entre Washington y Pekín se estabilizaron tras una reunión entre los líderes en octubre en Corea ​del Sur, donde se alcanzó una frágil tregua comercial. (Reporte de Xiuhao Chen, Shi Bu y Ryan ‍Woo. Editado en Español por Ricardo Figueroa)