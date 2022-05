Xiaomi desarrolla una voz "única y personalizada" para las personas con trastornos del habla

Xiaomi ha desarrollado una nueva tecnología destinada al campo de la accesibilidad llamada Text-To-Speech que permite generar una voz "única y personalizada" para usuarios con trastornos del habla.

Este trabajo ha sido puesto en marcha por la subdivisión de investigación del fabricante tecnológico chino, Xiaomi AI Lab, y ofrece una propuesta vocal personalizada en lugar de la habitual voz monótona y electrónica de los asistentes de voz inteligentes.

En concreto, Text-To-Speech pertenece al proyecto de investigación Own My Voice (Mi propia voz), dirigido por el Comité Técnico de la marca, y se basa en el compromiso de Xiaomi con el movimiento global Tech for Good, enfocado a la promoción del uso de la tecnología al servicio del bien común.

El proyecto Own My Voice demuestra que la tecnología de texto a voz de estilo espontáneo también puede adoptarse en áreas de accesibilidad y mejorar la experiencia del usuario, según ha expresado el fabricante en un comunicado.

El equipo de investigadores de este trabajo ha conseguido desarrollar una nueva idea de síntesis de voz "única y personalizada" para los usuarios que tengan trastornos del habla, para que puedan acceder a servicios más humanizados.

Para ello, Text-To-Speech combina algoritmos con tecnología de voz avanzada desarrollada por Xiaomi para garantizar la especificidad, seguridad y autenticidad de la voz sintentizada.

Esta tecnología hace que la voz sintetizada de los asistentes inteligentes se parezca a la de una persona real, tanto en su entonación como en las pausas, la velocidad y otras características del habla.

De esa manera, "sustituye la sensación monótona y antinatural de la voz electrónica" de los dispositivos por otra más natural, cercana y humana, como apuntan desde la compañía.

Actualmente, esta tecnología se aplica a diferentes dispositivos inteligentes equipados con el asistente de voz de Inteligencia Artificial (IA) de Xiaomi, Xiaoai.

"Si advertimos y atendemos las necesidades de los grupos minoritarios en una fase temprana, el proceso de difusión de la tecnología podría acortarse", ha comentado el presidente del Comité de Tech for Good, Zhu Xi, en relación al desarrollo de esta tecnología.

La compañía ha apuntado que seguirá recibiendo las opiniones de los destinatarios de esta Text-To-Speech y estudiará la viabilidad de este proyecto para llevarlo a un ámbito más amplio.