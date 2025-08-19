Xiaomi quiere vender sus coches eléctricos en Europa en 2027

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

El fabricante tecnológico chino Xiaomi pretende desembarcar en 2027 en el mercado de automóviles eléctricos de Europa, que considera "el más difícil", según ha anunciado este martes la compañía tras la presentación de sus cuentas del segundo trimestre.

"Esperamos entrar oficialmente en el mercado europeo en 2027", ha confirmado el presidente de Xiaomi, Lu Weibing, durante una conferencia con analistas, en la que ha expresado su confianza en el éxito futuro de Xiaomi Automobile, así como también del modelo y metodología de la compañía.

En este sentido, el fabricante chino espera aplicar en los modelos internacionales el mismo modelo de negocio que ha desarrollado en China, añadiendo que, en la actualidad, Xiaomi está realizando las investigaciones y los preparativos necesarios para su desembarco, aunque ha apuntado que aún no tiene un plan de producto específico.

"Empezamos con el mercado más difícil, es decir, Europa. Queremos hacer un buen trabajo primero en la tarea difícil y luego avanzaremos hacia las más fáciles", ha resumido el directivo.

Asimismo, en cuanto a la fortaleza de la marca Xiaomi en el extranjero, ha destacado que la notoriedad es del 95% o superior, como en España y otros países, aunque el fabricante chino reconoce que sus coches eléctricos aún no tienen esta repercusión, por lo que "antes de 2027, debemos resolver el problema de la notoriedad de la marca Xiaomi y cómo fomentar el interés de los usuarios en ellos".

"No me preocupa demasiado este problema de notoriedad. En China, también empezamos desde cero. Así que no estoy particularmente preocupado", ha señalado el directivo.

RESULTADOS

Xiaomi, el fabricante chino de teléfonos móviles, vehículos eléctricos y otros dispositivos, se anotó un beneficio neto atribuido de 11.904 millones de yuanes (1419 millones de euros) en el segundo trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 133% respecto del resultado contabilizado por la empresa entre abril y junio del año pasado.

La cifra de negocio del fabricante chino alcanzó en el trimestre un total de 115.956 millones de yuanes (13.819 millones de euros), un 30,5% más que en el segundo trimestre de 2024, superando por tercer trimestre consecutivo el umbral de los 100.000 millones de yuanes (11.918 millones de euros), con un avance del 14,7% en el negocio de 'smartphones' e internet de las cosas (IoT), hasta 94.693 millones de yuanes (11.285 millones de euros).

En concreto, las ventas de teléfonos inteligentes sumaron entre abril y junio 45.520 millones de yuanes (5425 millones de euros), un 2% menos, mientras que el área de IoT facturó 38.712 millones de yuanes (4614 millones de euros), un 44,7% más, y el negocio de servicios de Internet un 10% más, hasta 9098 millones de yuanes (1084 millones de euros).

El fabricante chino destacó que, a pesar de la presión general en el mercado global de ‘smartphones’ durante el segundo trimestre, el negocio demostró resiliencia tanto en China como en el extranjero, alcanzado una cifra de envíos globales de 42,4 millones de unidades, lo que marca el octavo trimestre consecutivo de crecimiento interanual. De tal modo, según los datos de Canalys, la cuota de mercado global de Xiaomi por envíos fue del 14,7% en el segundo trimestre de 2025, lo que le permitió situarse entre los tres primeros puestos a nivel mundial por vigésimo trimestre consecutivo. Por otro lado, Xiaomi indicó que el negocio de vehículos eléctricos, IA y otras iniciativas, reportó a la compañía en el trimestre unos ingresos de 21.263 millones de yuanes (2534 millones de euros), lo que representó más del triple que un año antes (+234%) y el 18,3% de los ingresos totales de la compañía en el trimestre, cuando un año antes la facturación de esta división representaba alrededor del 7% de los ingresos. En concreto, las ventas de coches eléctricos sumaron 20.600 millones de yuanes (2455 millones de euros) en el trimestre, un incremento interanual del 230,3%. La compañía china destacó que este crecimiento de los ingresos en el segundo trimestre del año se debió principalmente al aumento tanto en las entregas de vehículos como en el precio medio de venta al público. En concreto, las entregas de vehículos aumentaron un 197,7%, pasando de 27.307 unidades en el segundo trimestre de 2024 a 81.302 unidades en el segundo trimestre de 2025. Asimismo, el precio de venta al público aumentó un 10,9%, de 228.644 yuanes (27.249 euros) por unidad en el segundo trimestre de 2024 a 253.662 yuanes (30.231 euros) por unidad en el segundo trimestre de 2025, principalmente debido a las entregas del Xiaomi SU7 Ultra, con un precio de venta al público más alto. De este modo, en el primer semestre de 2025, la compañía china contabilizó un beneficio neto atribuido de 22.829 millones de yuanes (2721 millones de euros), un 146% más que en la primera mitad del año anterior, mientras que la cifra de negocio aumentó un 38,2% interanual, hasta 227.249 millones de yuanes (27.083 millones de euros).