La coordinador del opositor Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, ha sido oficializada este domingo como candidata presidencial de los partidos Partido de Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) en un acto en Ciudad de México.

Miles de simpatizantes y militantes de las tres fuerzas políticas han arropado a Gálvez en un acto en el Ángel de la Independencia del paseo de la Reforma de la capital mexicana. Gálvez ha destacado que el eje de sus propuestas es lograr la unidad entre los mexicanos para "no seguir dividiendo a México" y así ganar las elecciones previstas para el 2 de junio de 2024.

"La esperanza ya cambió de manos. La esperanza ahora es nuestra", ha afirmado en respuesta al lema del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que utiliza la frase "La esperanza de México". Gálvez ha reconocido que las encuestas la sitúan por detrás de los posibles candidatos de Morena, pero ha argumentado que "si en dos meses estamos por alcanzar a Morena es porque podemos ganar".

La senadora por el PAN ha recibido formalmente el certificado que la acredita como ganadora del proceso interno de elecciones primarias que finalmente no culminó debido a la retirada de su única rival, Beatriz Paredes, quien reconoció la semana pasada que las encuestas no la favorecían y expresó su respaldo a Gálvez.

Gálvez fue recibida con gritos de "Xóchitl Presidenta" alentados por los animadores del evento y resumió en seis puntos sus objetivos y lo que no hará en los seis próximos meses.

"No vamos a seguir dividiendo a México, necesita hoy con urgencia unidad, necesita una presidenta que nos ponga a todos a jalar parejo. No vamos a recurrir a la ofensa, al insulto, a la descalificación. No vamos a engañar ni manipular a la gente", ha asegurado.

Además ha cargado contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: "Quienes dijeron que juntos harían historia, acabaron en pandilla. La historia se hace en la reconciliación, no en la discordia".

Gálvez ha asegurado que dirá siempre la verdad "por dolorosa que sea, sin adornos ni cuentos. Siempre les diré la neta" y ha advertido de que los problemas no se arreglan con ideología, sino con soluciones. "Si algo sirve lo vamos a dejar", pero si no funciona, lo cambiará. "No tengo filias ni fobias, soy políticamente daltónica, solo veo un color, el color de México", ha agregado.