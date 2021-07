XPeng se sume al índice compuesto Hang Seng

GUANGZHOU, China--(BUSINESS WIRE)--jul. 8, 2021--

XPeng Inc. (“XPeng” o la “compañía”) (NYSE: XPEV, HKEX: 9868.HK), una empresa china líder en vehículos eléctricos inteligentes (“VE inteligentes”), se agregará al índice compuesto Hang Seng tras el cierre del mercado el 20 de julio de 2021.

XPeng P7 in Hong Kong (Photo: Business Wire)

Hang Seng Indexes Company Limited Limited anunció este 8 de julio que XPeng Inc. cumple con la regla de entrada abreviada de varios índices y se agregará al índice compuesto Hang Seng tras el cierre del mercado el 20 de julio de 2021. Todos los cambios entrarán en vigencia el 21 de julio 2021.

XPeng también integrará el índice industrial compuesto de consumo discrecional, así como el índice compuesto de empresas de gran capitalización, el índice compuesto de empresas de gran y mediana capitalización y el índice de bienes y servicios al consumidor, todos ellos de Hang Seng.

Las acciones de la Compañía comenzaron a cotizar en la el Directorio Principal de The Stock Exchange of Hong Kong Limited (HKEX, o la bolsa de Hong Kong) el pasado 7 de julio de 2021 con el código bursátil "9868". Las acciones de XPeng que cotizan en la HKEX serán totalmente intercambiables con las acciones depositarias estadounidenses de la compañía en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

La incorporación de XPeng en la bolsa de Hong Kong constituye un hito importante para la empresa y el sector de los vehículos eléctricos. Con ello, XPeng es la primera empresa de vehículos eléctricos inteligentes del mundo que cotiza en la NYSE y la HKEX, dos de las principales bolsas de valores del mundo, lo que constituye la primera cotización primaria doble de una empresa china en la HKEX desde julio de 2018.

“Como líder en la industria de vehículos eléctricos inteligentes de China, estamos encantados de ser incluidos en el índice compuesto Hang Seng”, dijo el Dr. Brian Gu, vicepresidente y presidente de XPeng. "La inclusión en el índice compuesto Hang Seng y la condición de cotización primaria en Hong Kong son los requisitos clave del esquema Stock Connect”.

Esta cotización primaria doble no solo amplía el acceso de la compañía al capital, diversificando su base de inversores, sino también cumple su objetivo estratégico a largo plazo, es decir, cotizar en su región de origen, con acceso directo a inversores que residen en China, que probablemente serán los clientes de XPeng. El esquema Stock Connect es el programa histórico de acceso mutuo al mercado que une los mercados de valores de Hong Kong y China continental.

“Trabajaremos con el foco puesto en nuestra hoja de ruta estratégica para lograr un crecimiento sostenible y maximizar el valor para los accionistas a largo plazo”, agregó el Dr. Gu.

Acerca de XPeng Inc.

XPeng es una empresa china líder en vehículos eléctricos inteligentes que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa vehículos eléctricos inteligentes que atraen a la gran y creciente base de consumidores de clase media conocedores de la tecnología en China. Su misión es impulsar la transformación de Smart EV con tecnología y datos, dando forma a la experiencia de movilidad del futuro. Con el fin de optimizar la experiencia de movilidad de sus clientes, XPeng desarrolla internamente su tecnología de conducción autónoma de pila completa y el sistema operativo inteligente en el automóvil, así como los sistemas centrales del vehículo, incluido el tren motriz y la arquitectura de electrificación y electrónica. XPeng tiene su sede en Guangzhou, China, con oficinas en Beijing, Shanghai, Silicon Valley y San Diego. Los vehículos eléctricos inteligentes de la compañía se fabrican en plantas en Zhaoqing y Zhengzhou, ubicadas en las provincias de Guangdong y Henan, respectivamente. Para más información, visite https://en.xiaopeng.com.

