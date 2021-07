Xsolla lanza una plataforma de inversión en juegos

Los ángeles--(business wire)--jul. 21, 2021--

Xsolla, la empresa líder en comercio de videojuegos, anunció hoy el lanzamiento de su innovadora solución para desarrolladores de juegos e inversores: Plataforma de inversión en juegos de Xsolla (Xsolla Game Investment Platform).

Las herramientas de comercio de videojuegos de la empresa ya han ayudado a más de 1500 desarrolladores y editores a elevar sus esfuerzos para comercializar, vender, conectar y optimizar más de 2400 juegos. Su objetivo es ayudar a lanzar al mercado una mayor cantidad de juegos prometedores a través de la plataforma de inversión en juegos de Xsolla.

La plataforma está diseñada para alcanzar estos objetivos importantes:

“Nos complace anunciar una nueva clase de valores con los que se obtiene un rendimiento de los ingresos del juego. Los desarrolladores independientes de juegos tienen pocas formas de hacer realidad sus proyectos, y para muchos inversores no es fácil filtrar y comprender las oportunidades en este segmento del mercado de juegos que nunca deja de expandirse”, afirmó Chris Hewish, presidente de Xsolla. “Nuestra experiencia en monetización de videojuegos, combinada con una red gigante de desarrolladores independientes de juegos, nos permite aprovechar nuestra posición para conectar desarrolladores con inversores acreditados serios, y estamos ansiosos por ver cuál será el nuevo gran juego que surgirá como resultado de estos esfuerzos”.

Antecedentes y contexto La industria del juego alcanzó los 174 900 millones de USD en 2020, y los desarrolladores independientes de menor escala conforman una parte importante y en crecimiento de la industria. Sin embargo, el capital disponible para respaldar este segmento de la industria está fragmentado, lo que hace que sea difícil para los desarrolladores independientes encontrar el inversor adecuado que pueda financiar sus proyectos.

La plataforma de inversión en juegos de Xsolla ofrecerá a los desarrolladores otra vía para obtener fondos que les permitan finalizar y lanzar sus juegos, mientras mantienen el control de su producto. En lugar de pasar tiempo buscando oportunidades de inversión en el mercado de juegos, los inversores podrán encontrar estas oportunidades y proyectos en la plataforma de inversión en juegos de Xsolla. Xsolla lleva la idea de inversión en videojuegos al siguiente nivel. La plataforma de inversión en juegos de Xsolla conectará a los inversores acreditados directamente con los desarrolladores de juegos que tienen proyectos que ya están en desarrollo y esperan financiación adicional.

Las condiciones de las oportunidades de inversión previstas para la plataforma de inversión en juegos de Xsolla se basarán en la división de los ingresos, lo que ofrecerá a los inversores la posibilidad de recibir rendimientos de las ventas de juegos en lugar de esperar un evento de liquidez en el caso de las inversiones basadas en aportes a capital. La estructura de reparto de ingresos de los valores de juego se ha desarrollado sobre la base de la experiencia de Xsolla en el fomento de sólidas relaciones comerciales en toda la industria, y en asociación con los principales estudios de juegos independientes.

Xsolla está incorporando activamente a inversores y desarrolladores de juegos seleccionados cada semana para seguir construyendo una comunidad de inversores de alta calidad. Para obtener más información, visite www.xsolla.com/gip.

Acerca de Xsolla Xsolla es una empresa especializada en el comercio de videojuegos que, a través de Transaction Engine y Business Engine, ayuda a desarrolladores y editores a comercializar, vender, conectar y optimizar sus juegos a escala global. Destinado solo a la industria de los videojuegos, el Xsolla Transaction Engine emplea el conjunto completo de herramientas basadas en la nube para promover y monetizar los proyectos, mientras que el Xsolla Business Engine orienta a los clientes para que maximicen esas herramientas y los conecta con las asociaciones de la industria para expandir su negocio. Ambos trabajan juntas a la perfección —para negocios de todos los tamaños, desde las independientes hasta las empresariales— y ayudan a resolver las complejidades de la distribución, la comercialización y la monetización para que puedan aumentar su audiencia, sus ventas y sus ingresos. Con sede en Los Ángeles y con oficinas en todo el mundo, Xsolla opera como comerciante y vendedor de registro para las principales entidades de juegos como Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games y KRAFTON. Para obtener más información, visite www.xsolla.com.

Mensaje importante La información contenida en este documento no es un consejo de inversión y no constituye una recomendación para comprar o vender cualquier valor o que cualquier transacción sea adecuada para cualquier propósito específico o cualquier persona específica y se proporciona solo con fines informativos. Cada inversor debe considerar siempre cuidadosamente las inversiones en cualquier valor y sentirse cómodo con su comprensión de la inversión. Este documento tampoco constituye una oferta de venta o de intercambio, ni la solicitud de oferta de compra o intercambio de valores; tampoco se llevará a cabo la venta de ninguno de los valores en ninguna jurisdicción en que tal oferta, venta o intercambio sea ilegal antes de la inscripción o calificación conforme a las leyes de valores de cualquier jurisdicción. Los inversores acreditados deberán presentar la documentación que demuestre su condición de acreditados. Cualquier oportunidad de inversión disponible en la plataforma de Inversión en juegos de Xsolla se realizará a través de la documentación de inversión definitiva, y los inversores potenciales deberán revisar tal documentación y consultar con sus asesores legales, fiscales y financieros al respecto antes de invertir. Xsolla no es un asesor de inversiones, un corredor de bolsa ni un portal de financiación colectiva y no realiza ninguna actividad que requiera dicho registro.

