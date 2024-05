Xsolla publica un informe trimestral sobre el futuro de los juegos y el desarrollo de juegos: un análisis preliminar de las métricas de la primavera de 2024 y las próximas tendencias

Los ángeles--(business wire)--may. 14, 2024--

Xsolla, empresa global de comercio de videojuegos, publicó hoy la edición de primavera de 2024 de "The Xsolla Report: The State of Play". Este amplio informe, que se presenta inmediatamente después de la Game Developers Conference (GDC) 2024, ofrece una valiosa información sobre las tendencias emergentes y los cambios fundamentales que afectarán a la industria del videojuego a corto y largo plazo. Sienta las bases para configurar de forma significativa el futuro de los juegos para móviles, profundizar en las conexiones académicas dentro del ecosistema del juego y redefinir los patrones de inversión.

En una época en la que los juegos para móviles tendrán una cuota del 49 % del mercado mundial en 2023, esta edición de "The State of Play" arroja luz sobre la evolución del panorama de los juegos para móviles. El informe navega a través de los avances en el cumplimiento y la regulación mundial, incluida la Ley de Mercados Digitales en las nuevas estrategias de participación de los jugadores en Europa, ofreciendo una visión del futuro potencial de la monetización y distribución de juegos para móviles. Analiza el impacto del juego multiplataforma y la importancia de los modelos de monetización innovadores, brindando información práctica para los desarrolladores y las partes interesadas del sector.

"The State of Play" destaca la importancia del mundo académico en el crecimiento y la diversificación de la industria del juego. Explora cómo los programas e iniciativas educativos desarrollan el talento y promueven la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad del juego. Esta edición subraya la relación simbiótica entre la industria del juego y las instituciones académicas, destacando los programas que tienen un impacto significativo en los estudiantes y en la industria.

Berkley Egenes, director de Marketing y Crecimiento de Xsolla, comenta: "Al presentar la última edición de “The State of Play”, no nos limitamos a compartir información sobre el sector, sino que abogamos por una visión transformadora: Igualdad de acceso para todos. Esta iniciativa va más allá de nuestro compromiso con la innovación y el crecimiento de la industria del juego. Se trata de derribar barreras para garantizar que todos los desarrolladores, independientemente del tamaño de su empresa, tengan la oportunidad de mostrar su creatividad y llegar a un público mundial. Nos centramos en proporcionar plataformas y herramientas que fomenten las oportunidades creativas, la exposición internacional y el desarrollo de proyectos únicos, garantizando que el futuro de los juegos sea accesible para todos. Nuestro objetivo es potenciar a todos los jugadores y desarrolladores del mundo, garantizando que el panorama de los juegos sea tan diverso y dinámico como su comunidad".

El informe ofrece un análisis en profundidad del clima de inversión actual del sector del juego, incluidas las tendencias de financiación, fusiones y adquisiciones. Esboza los cambios en los patrones de inversión, desde los momentos álgidos del auge inducido por la pandemia hasta un enfoque más comedido en 2024. "The State of Play" brinda una hoja de ruta para navegar por los aspectos financieros de la industria, ofreciendo una visión de las oportunidades de inversión estratégica y pronosticando las tendencias futuras.

Con comentarios de expertos del sector como Mukul Aurora, cofundador de Appsoleut Games; Mariusz Gasiewski, director general de juegos para móviles y responsable de aplicaciones de Google; Karla Reyes, fundadora y directora de estudio de Anima Interactive, el Informe Xsolla: The State of Play ya está disponible para su descarga gratuita. Para conseguir una copia y obtener información valiosa sobre la industria del juego, visite nuestro sitio web:xsolla.pro/txr-spring24

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa global de comercio de videojuegos con un sólido y potente conjunto de herramientas y servicios diseñados específicamente para el sector. Desde su fundación en 2005, Xsolla ayudó a miles de desarrolladores y editores de juegos de todos los tamaños a financiar, comercializar, lanzar y monetizar sus juegos en todo el mundo y en múltiples plataformas. Como líder innovador en el comercio de juegos, la misión de Xsolla es resolver las complejidades inherentes a la distribución, comercialización y monetización globales para ayudar a nuestros socios a llegar a más zonas geográficas, generar más ingresos y crear relaciones con jugadores de todo el mundo. Con sede e incorporación en Los Ángeles, California, y oficinas en Londres, Berlín, Pekín, Guangzhou, Seúl, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh, y ciudades de todo el mundo, Xsolla da soporte a los principales títulos de juegos como Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, y muchos más.

Para ampliar información y conocer más, visite: xsolla.com

