Xsolla publica un informe trimestral sobre el Futuro de los juegos y su desarrollo: Un análisis preliminar de las métricas del verano de 2024 y las próximas tendencias

Xsolla, empresa global de comercio de videojuegos, anuncia con satisfacción la edición de verano de 2024 de "The Xsolla Report: The State of Play". Este informe detallado proporciona perspectivas críticas, tendencias y oportunidades que dan forma al sector de los videojuegos, ayudando a los profesionales a moverse y tener éxito en este panorama en rápida evolución.

La edición de verano de 2024 profundiza en el notable crecimiento del desarrollo de juegos independientes, gracias a creadores apasionados y títulos innovadores que cautivan a jugadores de todo el mundo. Esta tendencia demuestra cómo los desarrolladores independientes, que cuentan con herramientas de desarrollo de juegos accesibles, alteran el mercado tradicionalmente dominado por los títulos AAA.

El marketing de influenciadores se perfila como una herramienta poderosa en la promoción de juegos. Con audiencias inmensas y comprometidas, los influenciadores son fundamentales para dar a conocer los juegos e influir en las decisiones de compra. El informe detalla cómo plataformas como YouTube y Twitch se están convirtiendo en canales esenciales para el contenido de videojuegos, con personas influyentes que aprovechan su credibilidad y alcance para impulsar el éxito del juego. Las plataformas de marketing de influenciadores, como Xsolla Partner Network, ofrecen herramientas para gestionar campañas, hacer un seguimiento del rendimiento y maximizar el alcance, lo que supone un valor incalculable para los influenciadores y los desarrolladores de juegos.

«Nuestro objetivo con 'The Xsolla Report' es proporcionar al sector de los videojuegos perspectivas y datos procesables para impulsar el éxito», ha dicho Berkley Egenes, director de marketing y director de crecimiento de Xsolla. «Esta edición muestra el increíble potencial de los juegos independientes, el poderoso impacto del marketing de influenciadores y las actualizaciones móviles. Estamos comprometidos en apoyar a nuestros socios para orientarlos en estas tendencias y aprovechar las nuevas oportunidades».

También se aborda el auge de los juegos para móviles y la evolución del panorama de los pagos, centrándose en el crecimiento de las transacciones sin efectivo y las billeteras digitales. Esta información es crucial para comprender los cambios económicos y tecnológicos más amplios que afectan al sector de los videojuegos y cómo pueden beneficiarse de ellos los desarrolladores de todo el mundo.

Para obtener más información y acceder a la edición completa de verano de 2024 de "The Xsolla Report: The State of Play", visite https://xsolla.pro/TXRS24

