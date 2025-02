Xsolla se asocia con Day of the Devs para 2025 con el objetivo de apoyar el desarrollo y lanzamiento de nuevos juegos en eventos clave

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--feb. 13, 2025--

Xsolla, empresa líder mundial en comercialización de videojuegos, anuncia su patrocinio insignia para 2025 de Day of the Devs, organización sin ánimo de lucro que celebra la creatividad, diversidad y magia de los videojuegos. Este anuncio destaca el compromiso de Xsolla por empoderar a los desarrolladores de videojuegos y de reunir oportunidades para el talento creativo y el desarrollo en todo el mundo.

«Esta alianza y colaboración subrayan nuestra permanente misión de empoderar a los desarrolladores y hacer que los grandes juegos resulten más accesibles en todo el mundo, sin importar su tamaño o su procedencia», afirmó Berkley Egenes, director de Marketing y Crecimiento. «Day of the Devs, powered by Xsolla representa una plataforma sin igual para apoyar la diversidad del talento y la creatividad, y crear un canal para reunir oportunidades para los desarrolladores, y estamos orgullosos de formar parte de esta iniciativa.»

Day of the Devs, powered by Xsolla incluirá eventos y oportunidades increíbles para que los desarrolladores de videojuegos muestren sus novedades y establezcan redes con los líderes del sector para ayudarles a construir sus negocios de videojuegos. El primer evento de 2025, Day of the Devs: San Francisco Edition, tendrá lugar el domingo 16 de marzo de 2025 en The Midway de San Francisco, reuniendo a miles de aficionados y desarrolladores independientes para jugar a una selección de increíbles títulos. Puede encontrar más detalles sobre el evento en la página de Eventbrite aquí.

Continuando con la celebración, el Day of the Devs: GDC Edition contará con una selección de títulos de la Edición de San Francisco, pero en esta ocasión en el Moscone Center durante la Game Developers Conference (GDC) 2025, que se celebrará del 17 al 21 de marzo en la 3ª planta del Moscone West. Los asistentes podrán explorar estos juegos inéditos en el horario habitual, mientras que el público general, mayores de 18 años, podrán echarles un vistazo durante las GDC Nights, los lunes y jueves por la noche de 18:30 a 22:00 (hora del Pacífico). Xsolla también organizará un lounge en el primer piso del Moscone West para apoyar a la comunidad y proporcionar un área para que los desarrolladores colaboren con el equipo de Xsolla.

Day of the Devs, organización sin ánimo de lucro, lleva más de 13 años celebrando la creatividad, diversidad y magia de los videojuegos. Ha acogido a miles de asistentes en eventos presenciales, ha llegado a millones a través de exhibiciones virtuales y ha proporcionado una plataforma para cientos de juegos y desarrolladores.

«Este evento encarna el espíritu creativo y comunitario que define a los juegos independientes», apuntó Greg Rice, comisario jefe de Day of the Devs. «Gracias a socios como Xsolla, podemos seguir manteniendo la gratuidad y accesibilidad de estos eventos, permitiendo que miles de personas conecten con la magia de los juegos y el talento que los ha creado.»

A través de este patrocinio, Xsolla colaborará con cientos de desarrolladores de juegos para respaldar sus iniciativas y ofrecer oportunidades para resolver las preguntas y retos inherentes a sus esfuerzos de financiación, distribución y monetización. Este patrocinio insignia refuerza el compromiso de Xsolla con el apoyo a desarrolladores de videojuegos para que se ofrezcan las mismas oportunidades y conexiones a cualquier juego, independientemente de su tamaño, ubicación, género o plataforma. Para obtener más información, visite: xsolla.blog/dotdgdc

Xsolla es una empresa líder mundial en la comercialización de videojuegos con un sólido y potente conjunto de herramientas y servicios diseñados específicamente para el sector. Desde su fundación en 2005, Xsolla ha ayudado a miles de desarrolladores y editores de juegos de todos los tamaños a financiar, comercializar, lanzar y monetizar sus juegos a nivel mundial y en distintas plataformas. Como líder innovador en el comercio de videojuegos, la misión de Xsolla es resolver las complejidades inherentes a la distribución, comercialización y monetización globales para ayudar a nuestros socios a llegar a más ubicaciones geográficas, generar mayores ingresos y crear relaciones con jugadores de todo el mundo. Fundada y con sede principal en Los Ángeles, California, tiene oficinas en Londres, Berlín, Seúl, Pekín, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio, Montreal y ciudades de todo el mundo.

Day of the Devs es una organización sin ánimo de lucro cuya misión es celebrar la creatividad, diversidad y magia de los videojuegos. Day of the Devs da voz a talentos emergentes o infrarrepresentados mediante plataformas que conectan a los jugadores con los desarrolladores y sus juegos. Day of the Devs combina eventos virtuales y presenciales, todos ellos completamente gratuitos, sin coste alguno para los desarrolladores ni para los asistentes. Durante los últimos 13 años, Day of the Devs ha puesto el foco en cientos de juegos, ha recibido a decenas de miles de personas en eventos presenciales y ha llegado a millones de espectadores a través de exhibiciones virtuales.

