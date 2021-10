Y el premio nobel de 2021 es para... un hombre (hasta ahora)

Por Johan Ahlander, Gwladys Fouche y Julie Steenhuysen

GOTEMBURGO, Suecia, 7 oct (Reuters) - Los ocho ganadores de los premios Nobel de 2021 en medicina, química, física y literatura han sido hombres, lo que ha reavivado el debate recurrente sobre la diversidad en los codiciados galardones, especialmente en ciencias.

Ardem Patapoutian y David Julius recibieron el lunes el Nobel de Medicina. Giorgio Parisi, Syukuro Manabe y Klaus Hasselmann ganaron el de Física por su trabajo para descifrar el clima, mientras que Benjamin List y David MacMillan obtuvieron el de Química por una herramienta para la construcción de moléculas.

El novelista tanzano Abdulrazak Gurnah, de 72 años, se convirtió el miércoles en el segundo escritor negro del África subsahariana que gana un Premio Nobel de Literatura. La última persona negra que lo había recibido fue Toni Morrison en 1993.

"Abdulrazak Gurnah cumple al menos uno de los criterios de un escritor perteneciente a un círculo cultural no tradicional: un no europeo con antecedentes coloniales, pero no es una mujer", dijo Anne-Marie Morhed, directora de la Asociación Sueca de Mujeres Académicas.

"Quedan dos premios, el de la Paz y el de Economía. El comité (noruego) del Nobel (...) aún tiene la oportunidad de honrar a una mujer".

La líder de la oposición bielorrusa en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya, y Greta Thunberg son al menos dos mujeres que parecen estar en la disputa del Premio Nobel de la Paz, que se anunciará el jueves en Noruega.

El Comité Noruego del Nobel está dirigido por una mujer y la mayoría de sus miembros son mujeres.

Además, en los últimos años ha habido una verdadera voluntad de no conceder el premio sólo a hombres blancos de Norteamérica y Europa Occidental, como ocurría en las décadas anteriores.

En comparación con la docena de negros galardonados con el premio de la paz en la historia del Nobel, nunca ha habido uno que haya recibido algún premio de medicina, química o física, señaló el profesor Winston Morgan, toxicólogo de la Universidad de East London que ha analizado la representación en los premios como parte de su investigación sobre desigualdad en las ciencias.

"En términos de brecha entre la población mundial y los ganadores, la mayor brecha es de género", dijo Morgan. "El número de mujeres premiadas es muy, muy pequeño".

Científicos de ambos sexos ya han acudido a las redes sociales para denunciar la falta de mujeres reconocidas en lo que va de año.

GenderAvenger, un grupo sin ánimo de lucro dedicado a promover la voz de las mujeres en el diálogo público, dijo que los premios han sido "como un terrible misterio en el que conoces el final a mitad del libro". Cuatro de 6 categorías anunciadas y ninguna mujer a la vista, @NobelPrize. ¿La historia del Premio Nobel 2021 es que los hombres ganaron? (Spoiler: las mujeres también están haciendo un trabajo increíble)".

Algunos, como Ellie Murray, profesora adjunta de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, expresaron su decepción porque los premios de este año excluyeron las contribuciones de Katalin Kariko y Kizzmekia Corbett, científicas clave detrás del desarrollo de vacunas de ARNm que están cambiando el curso de la pandemia.

Sin embargo, los observadores del Premio Nobel dijeron que era muy probable que Kariko y Corbett sean reconocidas en los próximos años. El comité, dijeron, tiende a recompensar a los receptores después de un tiempo.

"La cuestión para el Premio Nobel es que tiene un criterio y una tradición y es difícil que se separen de eso", dijo Morgan, y añadió que el comité probablemente respondería a la innovación científica durante la pandemia en tres o cuatro años.

Si se observa la trayectoria general de los ganadores de los premios Nobel, el número de mujeres científicas está aumentando, al igual que los otorgados a hombres de Japón y China.

"No estamos viendo esa misma trayectoria para los científicos negros. Eso me preocupa más", dijo. "Hay que preguntarse si hay suficientes científicos negros en las universidades y si se les apoya".

Jesper Haeggstrom, presidente de la Asamblea Nobel que otorga el premio de Fisiología o Medicina, dijo que no había una explicación sencilla para la falta de mujeres premiadas, pero que reflejaba la representación de las mujeres en la ciencia.

"Históricamente ha habido una infrarrepresentación de las mujeres en la ciencia, por lo que cuanto más se retrocede en el tiempo, menos candidatas hay", dijo.

Los críticos, sin embargo, apuntan a la composición de los comités de selección científica. Sólo el 25% de los 50 profesores del comité de selección de medicina son mujeres.

El Comité de Física de la Real Academia Sueca de las Ciencias está formado por seis miembros, de los cuales una es mujer, además dos miembros cooptados, ambos hombres. El de química está formado por seis personas, todos hombres, y dos miembros cooptados, ambas mujeres. (Reporte de Ahlandar en Suecia, Gwladys Fouche en Noruega, Julie Steenhuysen en Nueva York, Editado en español por Javier López de Lérida)