¿Y si el Lens fuese "el nuevo Leicester" en la Ligue 1?

De una ciudad de poco más de 30.000 habitantes y con un exiguo palmarés donde solo figuran una Liga (1998) y una Copa de la Liga (1999), el Lens es el equipo de moda en Francia y una de las revelaciones del fútbol europeo.

Después de cuatro victorias en las cuatro últimas fechas, y con un PSG que no se muestra tan avasallador como en precedentes temporadas, el equipo del norte de Francia sueña con una nueva epopeya como la protagonizada por el Leicester al conquistar la Premier League en 2016.

Antes de visitar el sábado al Nantes, los "Sangre y Oro" lideran la Ligue 1 con un punto más que el ogro París SG y dos más que el Olympique de Marsella, una posición de la que no disfrutaban desde hacía 21 años, pero que no parece fruto de la casualidad.

Más allá del mediático fichaje de Florian Thauvin, el Lens realizó un 'mercato' de fichajes discreto pero atinado y equilibrado, con al menos una incorporación en cada línea.

Además del talento ofensivo que aporta el ex de Tigres mexicano, destacan la llegada bajo palos del prometedor arquero Robin Risser, del experimentado defensor Matthieu Udol y de la joya Samson Baidoo, además del técnico volante Mamadou Sangaré, y del finalizador Odsonne Édouard.

Seis jugadores que pasaron directamente a formar parte del once inicial de Pierre Sage, llegado unas semanas antes, y que están haciendo olvidar las marcha de Neil El Aynaoui, Facundo Medina o Andy Diouf.

Y ninguno de esos jugadores ha costado más de US$10.000.000. Consecuencia del rigor presupuestario anunciado hace un año por el propietario del club, Joseph Oughourlian.

Al acecho de un posible tropiezo del líder, el PSG recibe el sábado a un Rennes (5º) en dinámica positiva.

Pero también podría dormir en lo más alto el Marsella (3º) el viernes en caso de ganar en Lille (4º).

Programa de los partidos de la 15ª jornada de la Ligue 1 y clasificación:

- Viernes:

(18h00 GMT) Brest - Mónaco

(20h00 GMT) Lille - Marsella

- Sábado:

(16h00 GMT) Nantes - Lens

(18h00 GMT) Toulouse - Estrasburgo

(20h05 GMT) París SG - Rennes

- Domingo:

(14h00 GMT) Niza - Angers

(16h15 GMT) Le Havre - París FC

Auxerre - Metz

(19h45 GMT) Lorient - Lyon

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Lens 31 14 10 1 3 24 12 12

2. París SG 30 14 9 3 2 27 12 15

3. Marsella 29 14 9 2 3 35 14 21

4. Lille 26 14 8 2 4 28 17 11

5. Rennes 24 14 6 6 2 24 18 6

6. Lyon 24 14 7 3 4 21 15 6

7. Mónaco 23 14 7 2 5 26 25 1

8. Estrasburgo 22 14 7 1 6 25 19 6

9. Toulouse 17 14 4 5 5 20 19 1

10. Niza 17 14 5 2 7 19 26 -7

11. Brest 16 14 4 4 6 19 24 -5

12. Angers 16 14 4 4 6 12 17 -5

13. París FC 15 14 4 3 7 21 26 -5

14. Le Havre 14 14 3 5 6 13 21 -8

15. Lorient 14 14 3 5 6 18 28 -10

16. Nantes 11 14 2 5 7 12 22 -10

17. Metz 11 14 3 2 9 14 31 -17

18. Auxerre 9 14 2 3 9 8 20 -12

