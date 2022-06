¿Y si fuese el último Roland Garros para Nadal?

¿Y si Rafael Nadal, a dos pasos de un estratosférico 14º título sobre la tierra batida parisina, después de haber desafiado a la lógica ante Novak Djokovic en cuartos de final, pero lastrado por su pie izquierdo, estuviese disputando su último Roland Garros?

De su inesperada victoria en el Abierto de Australia en enero (su 21º Grand Slam, un récord) a sus enigmáticas declaraciones sobre su futuro en pleno Roland Garros, donde este viernes cumplirá 36 años, la cuestión se hace cada vez más presente.

. El 'milagro' australiano

"Lo que pasó en Australia fue casi un milagro", resumía el propio Nadal varios meses después de su enésima gesta.

En 2022, a pesar del inexorable paso del tiempo y de los repetitivos problemas físicos que le han acompañado a lo largo de toda su carrera, desde las muñecas a los pies, pasando por las rodillas, el mallorquín demostró al conquistar Melbourne que aún es capaz de imponerse en los escenarios más prestigiosos.

Su título en el primer 'grande' del año ante el ruso Daniil Medvedev, entonces N.2 del mundo, le permitió convertirse en solitario en el jugador más laureado en la historia del Grand Slam, superando a Roger Federer y a Novak Djokovic.

Y eso que cuando aterrizó en Australia unas semanas antes, Nadal llevaba casi ocho meses sin competición, desde su dolorosa derrota en semifinales de Roland Garros ante Djokovic a comienzos de junio.

Su problema en el pie izquierdo, el síndrome de Müller-Weiss, una displasia degenerativa del hueso escafoides, "crónica e incurable", con la que ha tenido que lidiar desde que contaba con 18 años.

. Nueva traición de su pie

En la recta final antes de Roland Garros, Nadal, recuperado desde hacía poco de una fisura por estrés en las costillas, es, una vez más, traicionado por su pie en pleno partido en Roma: en medio de un suplicio por el dolor y con evidentes problemas de movilidad, pierde en octavos de final ante Denis Shapovalov (1-6, 7-5, 6-2).

"No me he lesionado. Soy un jugador que convive con una lesión", confesó Nadal.

"Juego para ser feliz, pero le dolor te quita la felicidad, no solamente ya para el tenis, sino para vivir", admitió 'Rafa'. "Mi problema es que hay muchos días que vivo con demasiado dolor".

"Vivo con montones de antiinflamatorios porque si no, no puedo entrenar, estoy cojo", insistió.

¿Pero hasta cuándo podrá soportar esta situación?

"Llegará un día en el que mi cabeza me diga basta", es consciente Nadal.

. El enigma de París

"Como ya dije en Roma, aquí tengo a mi doctor y él hace cosas que me ayudan a disputar el torneo en las mejores condiciones posibles", declaró sin entrar en detalles y sin despejar todas las dudas sobre su estado físico.

"Hablaremos después del torneo, ahora no es momento de dar muchas explicaciones", añadió de manera enigmática.

"Tengo lo que tengo en el pie. Si no somos capaces de encontrar una solución o una mejoría, se va a convertir en superdifícil para mí", reconoce.

"Seguiré luchando por encontrar una solución, pero por el momento no la hay", lamenta.

Nadal se refirió además al hecho de contar con el apoyo mayoritario del público de la Philippe Chatrier: "Saben que para mí es el torneo más importante de mi carrera y ellos aprecian el esfuerzo que llevo haciendo desde hace muchos años".

¿Pero la fatiga y los problemas físicos terminarán por imponerse a su moral de hierro?

Dos días antes, después de su combate de cinco sets contra Félix Auger-Aliassime, unas palabras de Nadal hicieron correr ríos de tinta, sin que se haya podido descifrar el misterio que encierran: "Cada partido que juego aquí soy consciente que puede ser mi último en el torneo".

