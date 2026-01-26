LA NACION

"Ya basta de las órdenes de Washington" en Venezuela, dice presidenta encargada

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el domingo: "ya basta de las órdenes de Washington", que bombardeó el país hace tres semanas y...

"Ya basta de las órdenes de Washington" en Venezuela, dice presidenta encargada
"Ya basta de las órdenes de Washington" en Venezuela, dice presidenta encargadaMatias Delacroix - AP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el domingo: "ya basta de las órdenes de Washington", que bombardeó el país hace tres semanas y depuso al mandatario Nicolás Maduro.

"Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras", dijo Rodríguez en un mensaje a trabajadores petroleros en el estado Anzoátegui (oriente).

Estados Unidos ha dicho estar a cargo de Venezuela tras la incursión militar del 3 de enero en la que Maduro y su esposa fueron capturados. Ambos enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York.

AFP
Conforme a
The Trust Project