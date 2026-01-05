"¡Ya basta!" dice el primer ministro de Groenlandia tras la nueva amenaza de anexión de Trump

"¡Ya basta!", reaccionó el lunes el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielssen, tras la nueva amenaza de anexión del presidente estadounidense Donald Trump, que insiste en que la isla ártica debería formar parte de Estados Unidos.

"No más presión. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las discusiones. Pero esto debe hacerse por los canales adecuados y con respeto al derecho internacional", escribió en Facebook el jefe del gobierno groenlandés.

Trump insistió el domingo en la anexión de Groenlandia, un territorio autónomo danés con abundantes recursos naturales, pese a los llamados de las autoridades de la isla y de Copenhague para que Washington respete su integridad territorial.