En consonancia con el 78º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres ( Women’s Entrepreneurship Accelerator, WEA) tiene el orgullo de anunciar un evento crucial que destaca el problema que plantea la acuciante falta de financiación para las empresas dirigidas por mujeres. Esta iniciativa es un esfuerzo de colaboración con las agencias de la ONU que participan en el WEA, Mary Kay Global, Yildiz Holding y la iniciativa Women Entrepreneurs Act (WE Act) de los países que integran el Women20 (W20).

Titled “Inclusive Capital: Empowering Women Entrepreneurs on a Global Scale,” the WEA’s event at UNGA78 is a pivotal event spotlighting the pressing gap in financing for women-led businesses and aiming to foster dialogue among stakeholders in the women's entrepreneurship ecosystem. (Credit: Women’s Entrepreneurship Accelerator)

"Capital inclusivo: cómo empoderar a las emprendedoras a escala mundial" Sala de Conferencias 2, Sede de las Naciones Unidas, ciudad de Nueva York Jueves 21 de septiembre de 2023. Hora: 18 a 20 (ET) Inscríbase aquí

El evento tiene como objetivo promover el diálogo entre las partes interesadas en el ecosistema empresarial femenino. Los debates girarán en torno a los desafíos financieros que deben afrontar las emprendedoras, la importancia de la inversión inclusiva y la necesidad de que las entidades institucionales y corporativas adopten una perspectiva de género en sus procesos de decisiones.

"Con la puesta en marcha del Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres, Mary Kay ha contribuido a abrir una nueva vía de intervención para el sector privado", aseguró Deborah Gibbins, directora de operaciones y directora financiera de Mary Kay Inc. "WEA es un vehículo de asociación innovador, en el que colaboran las Naciones Unidas, los sectores público y privado, las organizaciones de la sociedad civil y los expertos en políticas para transformar el mundo CON y PARA las mujeres emprendedoras".

La velada comenzará con unas palabras de bienvenida de la dirección ejecutiva de ONU Mujeres, seguidas de una introducción de Fulya Fraser, directora general de Crecimiento de Pladis, que integra la familia de empresas Yildiz Holding.

Habrá dos mesas redondas que profundizarán en los temas en cuestión:

El discurso inaugural estará a cargo de Shazi Visram, fundadora y directora general de las marcas Happy Family.

La inscripción estará abierta hasta el domingo 17 de septiembre de 2023 a las 23:59 (ET), para poder asistir personalmente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Para quienes no puedan asistir, el acto se retransmitirá en directo por el sitio web de las Naciones Unidas, Web TV.

Para obtener más información e inscribirse, haga clic aquí.

Acerca del Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres

El Acelerador de la iniciativa empresarial de las mujeres (Women’s Entrepreneurship Accelerator, WEA) es una asociación multilateral sobre la iniciativa empresarial de las mujeres que se creó durante la 74.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). Reúne a seis organismos de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo ( OIT ), el Centro de Comercio Internacional ( CCI ), la Unión Internacional de Telecomunicaciones ( UIT ), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD ), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas ( PMNU ), ONU Mujeres y Mary Kay Inc., con el fin de empoderar a 5 millones de mujeres emprendedoras para 2030.

El objetivo final de estos esfuerzos es potenciar la repercusión que tiene la iniciativa empresarial de las mujeres en el desarrollo, para cumplir los Objetivos de desarrollo sostenible ( ODS ) al crear un ecosistema propicio para las mujeres emprendedoras de todo el mundo. El Acelerador ejemplifica el poder transformador que puede tener una asociación entre varias partes, de una magnitud única a la hora de desarrollar todo el potencial de las mujeres emprendedoras.

Más información en we-accelerate. Síganos en: Twitter/X (We_Accelerator), Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator), LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

