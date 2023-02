Ya está disponible el visor Playstation VR 2 para PS5 y con un catálogo de más de 40 juegos

El nuevo visor de realidad virtual Playstation VR 2 está disponible en el mercado desde este miércoles, para la videoconsola PS5 y acompañado de un catálogo de más de 40 juegos, entre los que se incluyen Horizon: Call of the Mountain, No Man's Sky y Resident Evil Village.

La nueva generación del casco RV de PlayStation ha sido diseñada para ofrecer características más avanzadas que su predecesor, como interactuar de forma más inmersiva con a la consola PS5, gracias a características como al audio tridimensional, al seguimiento ocular y la calidad visual.

PS VR2 incorpora una pantalla OLED HDR que admite 2000 x 2040 píxeles por ojo, junto con un campo de visión más amplio de 110 grados y tasas de refresco de 90 y 120Hz, para ofrecer una calidad de imagen 4K más realista y fluida.

También cuenta con un sistema de respuesta con efectos hápticos que añaden un elemento táctil a la experiencia sensorial, mientras que las cámaras de seguimiento ocular siguen la línea de visión del usuario cuando apunta o mira a su alrededor. La inmersión se refuerza con el audio 3D de PlayStation 5.

El casco es ajustable, y permite modificar también la distancia entre las lentes. Es compatible con el uso de gafas para los jugadores que las necesiten para ver bien, e incluso cuenta con una rejilla que evita que se empañen.

Este casco se complementa con los mandos inalámbricos PS VR2 Sense que detectan el movimiento de los dedos y ofrecen retroalimentación háptica. Incluyen gatillos adaptativos, así como botones de acción y 'joysticks'.

El nuevo visor de PlayStation no es compatible con los videojuegos RV lanzados para el primer casco de la compañía. Cuenta, no obstante, con un catálogo de más de 40 juegos para acompañar el lanzamiento, como Horizon: Call of the Mountain, No Man's Sky y Resident Evil Village, con más de cien nuevos títulos en desarrollo.

PS VR2 está disponible desde este miércoles por 599,99 euros en dos 'packs': uno que incluye solo el casco, los controlares, auriculares estéreo y un cable USB, y otro que añade un cupón para descargar Horizon Call of the Mountain.

Europa Press