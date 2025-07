Ya no podrá dar entrevistas, Justicia

La orden de Moraes especifica que "la medida cautelar que prohíbe el uso de redes sociales, directamente o a través de terceros, incluye la transmisión, retransmisión o difusión de audio, video o transcripciones de entrevistas en cualquier plataforma de redes sociales de terceros".

Bolsonaro tenía previsto conceder una entrevista en vivo al sitio web de noticias Metrópoles, pero poco antes de su inicio, el sitio anunció en su canal de YouTube que la había cancelado por "temor a ser arrestado".

A pesar de la prohibición, Bolsonaro hizo declaraciones en un video que se emitió en la Cámara de Diputados, que ya se ha vuelto viral en Brasil y está siendo difundido por los principales medios de comunicación brasileños.

"No he robado recursos públicos, no he matado a nadie, no he traficado con nadie", sostiene el expresidente, que exhibe la tobillera electrónica que lleva desde el viernes pasado: "este es un símbolo de la mayor humillación en nuestro país. Una persona inocente. Lo que le están haciendo a un expresidente de la República es cobardía. Nos enfrentaremos a todo y a todos. Lo que me importa es la ley de Dios". (ANSA).