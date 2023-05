02/05/2023 Fútbol.- Ya se conocen los 47 nominados del Team Of The Season de LaLiga y EA Sports. LaLiga y EA Sports han dado a conocer los 47 nominados a los premios Team Of The Season (TOTS), con los que ambas entidades galardonan por segundo año consecutivo al mejor portero, a los cuatro mejores defensas, a los tres centrocampistas más destacados y los tres mejores delanteros de LaLiga Santander. EUROPA ESPAÑA DEPORTES LALIGA