Ya se puede recorrer Hyrule por tierra y aire en el nuevo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha llegado este viernes 12 de mayo a la videoconsola Nintendo Switch, donde ofrece una aventura con la que recorrer el reino de Hyrule por tierra, pero también por aire, explorando las islas flotantes que salpican el cielo.

La secuela de Breath of the Wild trae de vuelta el reino de Hyrule, que se ha sumido en la confusi√≥n tras un evento catastr√≥fico. Los jugadores deber√°n desentra√Īar la verdad oculta tras este suceso, explorando para un ello un mundo ya conocido, pero diferente al presentado en la anterior entrega.

En esta ocasión existe la posibilidad de surcar los cielos con vehículos como un dron de cuatro motores o un globo aerostático, o a lomos de una criatura alada. Con ellos se podrá acceder a las misteriosas islas flotantes.

La nueva aventura transmite la sensaci√≥n de que hay un mundo enorme para explorar, como destacan desde Nintendo. De hecho, aseguran que no hay una √ļnica forma de recorrerlo, ni tampoco de vencer a los enemigos, superar los obst√°culos o resolver los puzles.

Las posibilidades de experimentar con los objetos y el entorno son muy variadas: con la combinaci√≥n, Link podr√° unir objetos y crear nuevas armas, con diferentes efectos √ļnicos, mientras que con la ayuda de la ultramano podr√° construir ingeniosos veh√≠culos y usarlos de forma creativa para burlar a sus enemigos

Si usa el retroceso, 'rebobinará' el movimiento de un objeto para crear nuevas trayectorias o devolvérselo al enemigo que lo ha lanzado. Y la infiltración le permitirá atravesar el techo de edificios y cuevas para encontrar la ruta más rápida o una salida elegante.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom está disponible desde este viernes para Nintendo Switch. También se ha lanzado un nuevo amiibo de Link que, al activarlo, incorporará en el juego armas y materiales, así como una tela especial para la paravela de Link.

