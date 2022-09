Yabusele, "el oso bailarín" en el centro del escenario del Eurobasket

El recorrido de la Francia finalista del Eurobasket llevó su huella. Guerschon Yabusele, apodado "el oso bailarín" ("The dancing bear") durante su breve paso en NBA, brilló a lo largo del Eurobasket-2022 con un repertorio técnico tan amplio como sus hombros, que incluye mates, pases y triples.

Pero su felicidad no pudo ser completa, tras un torneo brillante, al caer en la final contra España (88-76), en un partido en el que anotó 13 puntos y brilló menos que en anteriores encuentros, para felicidad de la Roja campeona.

"Sabe hacer casi de todo en ataque", ensalzaba su seleccionador Vincent Collet antes de la final perdida contra España, a propósito del interior del Real Madrid.

"Puede penetrar, jugar de espaldas al tablero, disparar, incluso pasar en ciertas circunstancias", añadía.

Más allá del 67% de éxito por detrás de la línea y de sus 22 puntos anotados contra Polonia en la semifinal (récord personal en selección), el interior se ha confirmado como uno de las pocas certezas de la selección francesa, sacudida por la irregularidad antes de superar la fase de grupos.

Este verano boreal de 2022 por todo lo alto, después de unos Juegos Olímpicos de Tokio con muchos menos minutos, confirma el fin de la hibernación del oso del Real Madrid después de años en China, en el banquillo de los Boston Celtics o en su equipo de la G-League.

Un cuerpo fuera de las normas establecidas (alrededor de 120 kg con 2,04 m) que no obstaculiza su relajación desmesurada, no es nuevo y fue la razón que le valió el apodo en medio de su draft en 16ª posición por los Celtics. "Pienso que si fuera a la musculación, podría levantar la carga más pesada. Pero no le hace falta", resume sonriendo su compañero Moustapha Fall a propósito de la fuerza del alero.

- "Claramente un jugador NBA" -

"Físicamente, es claramente un jugador NBA", describe Rudy Gobert, que lleva casi una década en la liga estadounidense. "Es incluso más fuerte que la mayoría de jugadores en el puesto de cuatro de allí. Es muy atlético también. Mucha gente se sorprende por su calma pero, sí, es un oso que salta".

Yabusele recupera el tiempo perdido desde hace dos temporadas. Primero con su regreso a Francia, en Villeurbanne donde se coronó campeón en su primera temporada en 2021, y después con su llegada al Real Madrid, donde renovó hasta 2025 antes incluso de alcanzar la final de Euroliga.

"Es alentador y todavía tiene margen de progresión", juzga además Vincent Collet. "No olvidéis nunca que solo tiene dos años y medio de básquet europeo desde que volvió, y que hace falta todavía tiempo para que pueda dar la máxima expresión de sus capacidades".

En los Celtics liderados por Kyrie Irving y en busca del título, los minutos le caían a cuentagotas con un jugador como Jaylen Brown en su puesto y con otros interiores ya contrastados en NBA como Marcus Morris o Al Horford.

"Para mí Guerschon, es un jugador NBA y pienso que va a volver dentro de poco. Y en esta ocasión, va a conseguir imponerse, asegura Rudy Gobert. La experiencia acumulada en Euroliga y en competiciones internacionales lo han curtido y ha ganado en madurez".

"Para mí no hay duda", confirma el capitán Evan Fournier. "Debería jugar en el nivel mundial más alto".

