Yamaha Motor Corporation, EE. UU., presentó hoy el primer motor fueraborda del mundo propulsado por hidrógeno para embarcaciones recreativas junto con un prototipo de sistema de combustible integrado en una embarcación que la empresa planea perfeccionar mucho más para realizar pruebas a finales de este año. El esfuerzo es parte de la estrategia de Yamaha para lograr la neutralidad de carbono: implementar múltiples soluciones tecnológicas.

Yamaha Motor Corporation, U.S.A. acaba de presentar el primer motor fuera de borda a hidrógeno del mundo para embarcaciones de uso recreativo. Yamaha ha colaborado con Roush para desarrollar el sistema de combustible del motor y con Regulator Marine, constructor de embarcaciones de larga trayectoria, para construir una embarcación adecuada para probar el prototipo de motor fuera de borda. Juntas, las tres empresas tienen previsto empezar a probar la viabilidad del prototipo sobre las aguas en el verano de 2024. (Photo: Business Wire)

Yamaha unió fuerzas con Roush para desarrollar el sistema de combustible para impulsar el nuevo motor fueraborda y colaboró con Regulator Marine, socio constructor de barcos desde hace mucho tiempo, para construir un barco adecuado a fin de probar el prototipo de motor fueraborda. Juntas, las empresas esperan empezar a probar la viabilidad del prototipo en el agua en el verano de 2024.

“Yamaha está explorando todas las posibilidades para lograr la neutralidad de carbono y nos hemos comprometido a que nuestras operaciones sean neutrales en carbono para 2035 y nuestros productos sean neutrales en carbono para 2050. Ese objetivo dentro del mercado marítimo solo puede alcanzarse mediante un enfoque que aproveche múltiples soluciones. Creemos que el hidrógeno es un método viable para lograr estos objetivos”, afirmó Ben Speciale, Presidente de la Unidad de Negocios Marítimos en EE. UU. de Yamaha. “Yamaha quiere ser líder en este espacio y alentamos a otros en la industria marina a involucrarse a medida que buscamos formas de construir infraestructura y nuevas políticas en torno a las innovaciones”.

Al trabajar con Roush en la ingeniería del sistema de combustible, Yamaha obtiene el beneficio de más de dos décadas de integración e investigación de sistemas de hidrógeno.

“Cuando nos fijamos en la historia de Roush con el hidrógeno, esta abarca desde vehículos con récords de velocidad en tierra hasta naves espaciales. Gran parte de ese conocimiento que hemos adquirido a lo largo de los años lo estamos aplicando ahora directamente a este proyecto de Yamaha”, afirmó Matt Van Benschoten, Vicepresidente de Ingeniería Avanzada de Roush. “Somos el integrador de sistemas de combustible, responsables de los diseños de los sistemas de combustible, todo el desarrollo de especificaciones, la integración física, el análisis del sistema de seguridad, así como las pruebas y el desarrollo. Yamaha está intentando determinar si el hidrógeno se puede utilizar con éxito en este mercado y creo que descubriremos que la respuesta es afirmativa”.

Regulator Marine construyó un casco basado en el 26XO y lo modificó para acomodar los tanques de hidrógeno necesarios para impulsar el nuevo motor fueraborda. Juntas, Yamaha, Regulator y Roush exhibieron el casco del barco, el sistema de combustible y el motor fueraborda para demostrar cómo el hidrógeno podría funcionar como posible fuente de combustible en un entorno marino. Además, el esfuerzo permite a los ingenieros empezar el proceso de determinación de estándares marinos para el uso de hidrógeno en embarcaciones.

“Si no buscamos una nueva fuente, no la encontraremos. La innovación empieza haciendo preguntas. Crea un poco de angustia, pero al final del día surgen cosas buenas de la innovación”, afirmó Joan Maxwell, Presidenta de Regulator Marine. “En el futuro, a medida que diseñamos barcos, si esto demuestra lo que pensamos, podría ser muy posible que estemos diseñando cascos alrededor de estos tanques de combustible de hidrógeno”.

“Gracias a nuestra relación con Regulator Marine, tenemos la capacidad de probar nuestro prototipo en un entorno de navegación premium que refleja la posición de marca de Yamaha, y tenemos la capacidad de liderar el desarrollo del hidrógeno como fuente de combustible en entornos marinos”, prosiguió Speciale. “Nos entusiasma ver cómo se desarrolla este proyecto y esperamos dar los siguientes pasos”.

Yamaha anunció el proyecto de motor fueraborda de hidrógeno el pasado mes de diciembre. Para demostrar mucho más el compromiso de la empresa con un enfoque multitecnológico hacia la neutralidad de carbono, Yamaha recientemente anunció planes para adquirir todas las acciones de la empresa de motores fueraborda eléctricos Torqeedo ®. Además, Yamaha sigue promoviendo el uso de combustibles sostenibles dentro de los motores fueraborda de combustión interna como una alternativa más.

Un estudio reciente, el primero de su tipo, encargado por el Consejo Internacional de Asociaciones de la Industria Marina (ICOMIA, por sus siglas en inglés) titulado The Pathways to Decarbonisation for the Recreational Marine Industry ( El camino hacia la descarbonización para la industria marina recreativa ), valida el enfoque de Yamaha hacia la neutralidad de carbono, revelando que un enfoque de múltiples planes es la mejor manera de continuar la descarbonización de las embarcaciones recreativas. A través del estudio, la firma líder mundial en consultoría de ingeniería, Ricardo plc, investigó tecnologías de propulsión en nueve embarcaciones recreativas comunes a fin de comparar el impacto de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) durante toda la vida, los costos financieros, la usabilidad, el rendimiento, el alcance y las implicaciones de infraestructura.

Debido al entorno acuático único de los barcos, el estudio determinó que no existe una solución “única para todos” y, en cambio, recomienda una cartera de tecnologías para seguir reduciendo las emisiones de carbono dentro de la industria de la navegación recreativa, incluyendo una combinación de aplicaciones eléctricas, híbridas, de combustibles sostenibles y de combustión interna.

Las embarcaciones recreativas, que dependen de agua limpia y entornos preservados, representan menos del 0.1%[i] de emisiones (GEI), concretamente el 0.7%[ii] de las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ) del transporte en Estados Unidos y el 0.4%[iii] de las emisiones de CO 2 del transporte en Europa. Debido a los esfuerzos concentrados dentro de la industria marina, en las últimas dos décadas, la industria marina recreativa de EE. UU. por sí sola ha disminuido las emisiones de los motores marinos en más de un 90% y ha aumentado la eficiencia del combustible en más de un 40%. Yamaha sigue a la vanguardia en estos esfuerzos. Más allá de este progreso, la industria marina recreativa mundial sigue comprometida a liderar los esfuerzos de conservación que protejan el entorno marino natural e identificar formas de ampliar sus esfuerzos colectivos. Para obtener más información, visite PropellingOurFuture.com.

Durante casi 50 años, Roush ha sido ampliamente reconocido por brindar servicios innovadores de ingeniería, pruebas, creación de prototipos y fabricación a las industrias de movilidad avanzada, aeroespacial, de defensa y de parques temáticos. Roush es único en su capacidad para aprovechar los servicios a lo largo de todo el ciclo de desarrollo de productos, resolviendo los desafíos más complejos de los clientes y acelerando los objetivos fundamentales de lanzamiento de productos.

Nacidos y construidos para durar en Edenton, Carolina del Norte desde 1988, los barcos Regulator se prueban en las difíciles condiciones de los Outer Banks y se entregan en ubicaciones en todo Estados Unidos y en el extranjero. Como fabricantes de las mejores embarcaciones de pesca deportiva en alta mar, que van desde el Regulator 23 al Regulator 41, así como la nueva serie XO de embarcaciones crossovers con consola central, Regulator diseña y fabrica embarcaciones para los pescadores más exigentes del mundo con una filosofía de “sin concesiones” para una travesía legendaria. Visite www.regulatormarine.com para conocer más detalles y únase a la diversión en alta mar ingresando a @regulatormarine en Facebook e Instagram.

La Unidad de Negocios Marinos en EE. UU. de Yamaha, con sede en Kennesaw, Ga., comercializa y vende motores marinos fueraborda que varían en tamaño desde 2.5 hasta 450 caballos de fuerza. También diseña, fabrica, comercializa y vende sistemas de control de embarcaciones, dispositivos de control de IoT, fibra de vidrio, embarcaciones deportivas con propulsión a reacción de entre 19 y 27 pies y motos acuáticas. La unidad incluye las divisiones de fabricación de Yamaha Marine Systems Co., Inc., incluyendo Kracor of Milwaukee (moldeo rotacional), Bennett Marine of Deerfield Beach, Fla. (aletas de centrado) y Yamaha Marine Precision Propellers of Indianapolis (hélices de acero inoxidable). La Unidad de Negocios Marinos en EE. UU. de Yamaha es una división de Yamaha Motor Corporation, EE. UU., con sede en Cypress, California.

