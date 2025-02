Yamaha presenta el nuevo Sistema de control inalámbrico Helm Master® EX durante el Miami International Boat Show® de 2025

MIAMI, Florida--(BUSINESS WIRE)--feb. 12, 2025--

La Unidad de Negocios Marítimos en EE. UU. de Yamaha anunció hoy una función de control inalámbrico completamente nueva para el reconocido sistema de control de embarcaciones Helm Master EX durante el Miami International Boat Show ® de 2025. Al poner comodidad y control inigualables en la palma de las manos de los navegantes, el nuevo control inalámbrico del Helm Master EX brinda a los operadores de embarcaciones la libertad de moverse por la embarcación y mantener el control total en todo momento.*

“Esta característica innovadora del Helm Master EX tiene la capacidad de transformar la experiencia de navegación con precisión, automatización y funcionalidad inteligente”, afirmó Ben Speciale, presidente de la Unidad de Negocios Marítimos en EE. UU. de Yamaha. “En pocas palabras, el nuevo control inalámbrico ofrece a los capitanes la oportunidad de aprovechar al máximo su tiempo en el agua”.

Yamaha también compartió las últimas novedades sobre el progreso de las pruebas en el agua del primer motor fueraborda impulsado por hidrógeno de la industria, presentado durante el Miami International Boat Show ® de 2024.

“Nuestro concepto de motor fueraborda de hidrógeno ya está en el agua y cada día aprendemos más sobre cómo optimizar su rendimiento”, continuó Speciale. “Creemos que una solución de múltiples tecnologías es la mejor manera de lograr la neutralidad de carbono y el hidrógeno representa una de esas vías dentro de nuestra línea de productos. Somos optimistas sobre el futuro del hidrógeno en la industria marítima y esperamos compartir datos de rendimiento específicos a medida que estén disponibles en los próximos meses”.

Control inalámbrico del Helm Master EX

Disponible en configuraciones de uno a cinco motores, el nuevo sistema de control inalámbrico de Yamaha incluye todas las funciones de joystick del Helm Master EX, control de piloto automático y funciones de hombre al agua para capitanes y pasajeros.

Es posible operar con una sola mano gracias al botón agregado en la punta del dedo. El nuevo sistema de control inalámbrico del Helm Master EX brinda a los capitanes la ventaja de mantener el control total de la embarcación con el joystick y al mismo tiempo liberar una mano para lanzar líneas o ajustar defensas. Los capitanes de barco pueden controlar la profundidad, el rumbo y la velocidad, todo desde la palma de sus manos. Esto es especialmente útil durante la navegación, cuando se supervisa el rumbo mientras se utilizan las funciones de piloto automático.

Este sistema de control portátil incluye un sistema de hombre al agua (MOB) integrado. Si un pasajero o un capitán cae por la borda, el barco desacelerará hasta detenerse en ralentí o apagará inmediatamente los motores según la situación. El sistema incluye un mando a distancia para el capitán y pasajero y admitirá hasta ocho mandos a distancia para la tripulación, todos equipados con una pulsera o cordón para ayudar a realizar un seguimiento de toda la tripulación a bordo.

Con acceso a la funcionalidad del piloto automático del Helm Master EX, el nuevo sistema de control inalámbrico permite a los capitanes establecer el rumbo y el curso, realizando ajustes sobre la marcha según sea necesario. StayPoint ®, FishPoint ® y DriftPoint ® también están al alcance de la mano del capitán, ya sea que esté vigilando en la proa, mirando desde el flybridge o en medio de la acción en la popa.

Durante el anclaje, los capitanes pueden operar los controles del motor desde el sistema de control inalámbrico. El nuevo sistema de control inalámbrico también es flotante, lo que hace que sea fácil recuperarlo en caso de que se caiga por la borda.

Aunque el controlador inalámbrico está diseñado para ocho horas de uso, para una mayor comodidad y una experiencia de navegación más personalizada, los navegantes pueden cargar el nuevo sistema de control inalámbrico con una base de carga que se puede colocar en cualquier lugar del barco.

Disponible para la instalación por parte del concesionario en el otoño de 2025, el control HMEX se puede agregar a cualquier HMEX que esté actualizado a la versión más reciente del software HMEX.

El motor fueraborda H2 de Yamaha: en el agua

Construido sobre la plataforma XTO Offshore ® de 450 caballos de fuerza de Yamaha ®, el sistema de combustible (desarrollado por Roush) y la embarcación (desarrollada por Regulator Marine) con motor fueraborda H2 de Yamaha (el primer motor fueraborda impulsado por hidrógeno del mundo para embarcaciones recreativas) se están probando actualmente en las instalaciones de Yamaha en Bridgeport, Alabama. Los ingenieros de Yamaha están trabajando ahora para optimizar las métricas de rendimiento en el agua. Hay nuevas imágenes del motor fueraborda H2 en acción disponibles aquí (enlace al video de Brad).

El motor fueraborda H2 forma parte de la estrategia de Yamaha para lograr la neutralidad de carbono: implementando múltiples soluciones tecnológicas. Yamaha tiene un compromiso de larga data con la exploración de tecnologías innovadoras y sostenibles, incluido el hidrógeno como posible fuente de combustible. El interés de la empresa en la tecnología del hidrógeno comenzó en 2003 con las primeras investigaciones sobre soluciones energéticas alternativas destinadas a reducir el impacto medioambiental. A lo largo de los años, Yamaha colaboró con varios socios para desarrollar motores alimentados por hidrógeno. Al explorar el hidrógeno como una fuente de energía limpia y renovable, Yamaha avanza hacia los objetivos ambientales y, al mismo tiempo, mantiene el rendimiento y la confiabilidad.

La búsqueda de la tecnología del hidrógeno es solo un ejemplo del conjunto de múltiples soluciones tecnológicas de Yamaha para reducir el carbono. A principios de 2024, Yamaha Motor Co., Ltd. adquirió el líder en propulsión marítima eléctrica Torqeedo GmbH, ampliando las capacidades de Yamaha en energía eléctrica e híbrida. Además, Yamaha también está investigando y promoviendo activamente el uso de combustibles marinos sostenibles como parte de los esfuerzos continuos hacia la neutralidad de carbono en toda la industria.

Los productos de Yamaha Marine se comercializan en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Yamaha Marine Engine Systems, con sede en Kennesaw, Georgia, apoya a sus 2,000 distribuidores y constructores de embarcaciones de EE. UU. con marketing, capacitación y repuestos para la línea completa de productos de Yamaha y se esfuerza por ser el líder de la industria en confiabilidad, tecnología y servicio al cliente. Yamaha Marine es la única marca de motores fueraborda que ha obtenido el C.S.I. de NMMA ®, Premio al Índice de Satisfacción del Cliente cada año desde su creación. Visite www.yamahaoutboards.com.

*Los capitanes deben estar siempre alerta. Por razones de seguridad, el funcionamiento del nuevo sistema de control inalámbrico solo debe realizarse a bordo.

Este documento contiene muchas de las valiosas marcas comerciales de Yamaha. También puede contener marcas comerciales pertenecientes a otras empresas. Cualquier referencia a otras empresas o sus productos es únicamente para fines de identificación y no pretende ser un respaldo.

RECUERDE respetar siempre todas las leyes de navegación aplicables. Nunca beba y conduzca. Vístase adecuadamente con un dispositivo de flotación personal aprobado por la USCG y equipo de protección.

© 2025 Yamaha Motor Corporation, EE. UU. Todos los derechos reservados.

