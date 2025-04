Yamal: 'No me comparo con nadie y mucho menos con Messi'

BARCELONA (AP) — El pavor que Lamine Yamal provoca en los defensores cuando recibe el balón en el flanco derecho del Barcelona ha inevitablemente evocado comparaciones con el Lionel Messi de cabello alborotado.

Ahora, la estrella de 17 años del Barcelona se enfrentará a uno de los pocos equipos contra los que Messi nunca pudo marcar cuando el Inter de Milán visite el miércoles en la ida de su semifinal de la Liga de Campeones.

Que conste que Yamal no quiere tener nada que ver con esa discusión de ser la versión 2.0 de Messi. Tampoco cree que el Inter tenía descifrado a Messi, aunque ciertamente le gustaría marcar contra el equipo italiano y ayudar al Barcelona a alcanzar su primera final europea en una década.

“No me comparo con él, no me comparo con nadie, y mucho menos con Messi. Él es el mejor del mundo”, dijo Yamal el martes en las instalaciones de entrenamiento del Barcelona durante su primera conferencia de prensa con el club, en una de sus semanas más importantes como jugador. "Eso se lo dejo a vosotros. Nosotros pensamos en ser mejor que uno mismo al día siguiente”.

”¿Que no le ha marcado al Inter? Ha marcado tantos goles a tantos equipos que debe ser el único. Ojalá que yo marque”, expresó Yamal sobre el otrora astro argentino del Barcelona que una vez lo sostuvo en sus brazos cuando era un bebé.

Luciendo su nuevo peinado rubio teñido, el adolescente que ha emergido como posiblemente el mejor talento joven en el fútbol mundial dijo que nada más estaba enfocado en tratar de ayudar a su equipo en su búsqueda de un triplete de títulos.

100 partidos de azulgrana

Yamal aún tiene más de dos meses antes de cumplir 18 años, pero el partido contra el Inter será su partido número 100 con el primer equipo del Barcelona.

“Lo que más valoro es estar siempre motivado y tener la continuidad que tengo”, señaló. Jugar al nivel que estoy jugando, con 17 años, en el Barça no lo hace cualquiera”.

La semifinal de la Liga de Campeones es su partido más importante hasta ahora para el Barcelona, junto con la final de la Copa del Rey que Yamal ayudó al Barcelona a ganar contra el Real Madrid el sábado. Yamal aportó dos asistencias en ese emocionante clásico, la primera para el gol inicial de Pedri González y luego para el tanto del empate de Ferran Torres que llevó el partido a tiempo extra, donde el Barcelona salió victorioso 3-2.

Durante esa remontada, Yamal dijo que le comentó a un compañero que no importaba cuántos goles marcara el Madrid, ya que “este año no pueden con nosotros".

Yamal ahora llevará esa misma confianza contra una de las mejores defensas de Europa. El Inter ha mantenido ocho porterías a cero, líderes de esta edición de Liga de Campeones.

El Barcelona presume del mejor ataque con 37 goles anotados, en comparación con los 19 del Inter. Yamal ha anotado cuatro de esos tantos y suma cuatro asistencias.

“Todo el mundo sabe que en defensa el Inter es un equipo muy fuerte y que esa es su mejor arma, y que al contraataque también juegan muy bien”, advirtió Yamal.

El ganador de la serie de dos partidos se enfrentará al Paris Saint-Germain o al Arsenal en Múnich el 31 de mayo.

La edad es sólo un número

Yamal sorprendió al Barcelona la temporada pasada cuando rompió récords, incluido el de ser el goleador más joven en la Liga, a los 16 años. Su auge continuó el verano pasado cuando se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Eurocopa, marcando el gol del torneo en las semifinales contra Francia antes de que España ganara la final sobre Inglaterra en su cumpleaños 17.

Ha mantenido su nivel esta temporada para el Barcelona. Sus 14 goles y 24 asistencias en todas las competiciones también tienen al Barcelona acercándose al título de La Liga.

Y justo cuando parecía que no quedaban más récords por romper, se convirtió en el jugador más joven en marcar en un clásico.

Yamal está tomando su rápido ascenso con calma, desestimando las preguntas de que todo podría estar sucediendo demasiado rápido, a una edad demasiado joven.

“Para el fútbol no hay edad, va de la calidad de cada uno, de mentalidad también, pero si estás preparado, estás preparado”, dijo. “A los jóvenes no nos afecta nada, lo estamos demostrando, somos un equipo muy joven, pero la edad es solo un número”.

