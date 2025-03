Yamal se sincera sobre la "asistencia" en el primer gol del barça ante el benfica

12 mar (Reuters) - Comentaristas alabaron la impresionante asistencia de Lamine Yamal en el primer gol del Barcelona en su victoria del martes en la Liga de Campeones contra el Benfica, pero el joven español confesó que había buscado el gol en lugar de intentar asistir a su compañero Raphinha.

El joven de 17 años se abrió paso entre la defensa del Benfica en el minuto 11 y Raphinha culminó la jugada con una volea a bocajarro. Los españoles se impusieron por 3-1 en Montjuic y 4-1 en el global de la llave de octavos de final.

Los expertos quedaron asombrados por el control y el equilibrio de Yamal para asistir a su compañero de equipo, pero después del partido dijo que había sido una asistencia accidental. "Le tengo que dar las gracias a Raphinha porque he intentado chutar y me ha salido el pase a él", dijo Yamal a Movistar Plus. El internacional español marcó antes de la media hora de juego, al internarse por la banda derecha y lanzar un espectacular zurdazo desde fuera del área que se coló por la escuadra. Yamal dijo que el gol era tan bueno como su primero con España, cuando desvió un zurdazo por encima de una multitud de defensas para encontrar la red en la victoria por 2-1 sobre Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024.

"(Lo) intento siempre. A veces sale y a veces no, y hoy me ha salido", añadió Yamal. (Información de Chiranjit Ojha en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)