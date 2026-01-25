Yamal sella con golazo el triunfo del líder Barça ante el colista Oviedo

El FC Barcelona evitó cualquier sorpresa y consiguió un triunfo lógico por 3-0 este domingo en su Camp Nou ante el colista Real Oviedo, gracias al cual se mantiene al frente de LaLiga española tras la 21ª jornada.

Un espectacular tanto de volea de Lamine Yamal, en un remate acrobático a centro de Dani Olmo, puso el tercero y definitivo en el minuto 73.

Antes, Olmo había abierto el marcador en el 52' con un potente derechazo y cinco minutos después Raphinha, luego de robar un balón, se encontró en un cara a cara para batir a Aarón Escandell.

Esos tantos en la segunda mitad evitaron cualquier sorpresa en un Camp Nou que había terminado preocupado la primera mitad, en la que no hubo goles pero donde el Oviedo mostró incluso una mejor imagen, aunque Raphinha había tenido la mejor ocasión justo antes del descanso con una volea (45+3').

Los catalanes habían visto cómo el Real Madrid, que ganó 2-0 en casa del Villarreal el sábado, le había desplazado de la primera plaza provisionalmente, pero la victoria azulgrana de este domingo vuelve a ponerles un punto por encima de su gran rival de la capital.

El triunfo reconduce el rumbo del Barça en LaLiga después del resbalón de la derrota del pasado fin de semana en San Sebastián contra la Real Sociedad, lo que había permitido al Real Madrid pisarle los talones.

Con la misión cumplida en esta jornada, el Barcelona puede empezar ahora a pensar en el importante partido del miércoles ante el Copenhague en la octava y última jornada de la liguilla de la Liga de Campeones de Europa.

Los azulgranas llegan a esta fecha definitiva dependiendo de sí mismos para conseguir una plaza dentro del Top 8 y con ello evitar tener que ir a un play-off de repesca en febrero.

El Oviedo, recién ascendido en la élite del fútbol español, sigue último y está a ocho puntos de la zona de salvación.