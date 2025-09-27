Yamal vuelve a convocatoria del Barcelona tras su lesión y "tendrá minutos" ante la Real Sociedad

27 sep (Reuters) - El delantero del Fútbol Club Barcelona Lamine Yamal volverá a la acción en el partido de LaLiga española del domingo contra la Real Sociedad después de perderse cuatro partidos por una lesión en la ingle, según anunció su entrenador, Hansi Flick.

El jugador español de 18 años ganó el Trofeo Kopa en la ceremonia del Balón de Oro del lunes, convirtiéndose en el primer hombre que gana el premio al mejor jugador sub-21 del mundo dos años seguidos.

"Tanto si Lamine está en el banquillo como si es titular, el equipo está preparado. Seguro que Lamine tendrá minutos mañana", declaró Flick a la prensa el sábado.

En la lista de lesionados azulgrana figuran el delantero Raphinha, que estará de baja unas tres semanas por un problema en los isquiotibiales, el arquero Joan García y el centrocampista Gavi.

García, de 24 años, había sido titular en todos los partidos de la temporada. Marc-Andre ter Stegen sigue de baja tras una operación de espalda y Wojciech Szczesny ocupará la portería.

"No es bueno tener a Joan García ausente, estaba rindiendo bien", dijo Flick sobre el guardameta, que realizó paradas cruciales en la victoria por 2-1 sobre el Newcastle United en la Liga de Campeones.

"Cuando miramos la segunda mitad de la temporada pasada, vemos que ganamos casi todos los partidos con Szczesny. Ganamos tres títulos con él. Es un gran arquero, una gran persona, y no tengo dudas sobre él", indicó.

"También estamos trabajando para solucionar el asunto de las lesiones y vemos algunas razones que pueden haberlas provocado. Somos un gran equipo, revisamos todos los casos y tenemos que adaptarnos a ello", agregó.

El Barcelona, vigente campeón liguero, está invicto esta temporada, mientras que la Real Sociedad ha ganado sólo uno de los seis partidos que ha disputado en el torneo nacional, con tres derrotas consecutivas antes de la victoria del miércoles en casa ante el Mallorca (1-0).

(Reporte de Shifa Jahan en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)