Yamal y Raphinha están en forma para el regreso del Barcelona al Camp Nou

BARCELONA, 21 nov (Reuters) -

El extremo del Barcelona Lamine Yamal, que se perdió los partidos de clasificación para la Copa del Mundo de España este mes por una lesión en la ingle, está en forma para el partido de LaLiga del club contra el Athletic de Bilbao en el Camp Nou el sábado, dijo Hansi Flick a los periodistas.

Yamal, que ha sido retirado tres veces del terreno de juego por problemas en la ingle desde septiembre, está listo para reaparecer cuando el Barça regrese a su estadio después de dos años y medio y reabra el parcialmente renovado Camp Nou con un aforo reducido.

"Ha trabajado muy duro estas dos semanas y estoy muy contento con lo que veo", dijo Flick el viernes sobre Yamal, de 18 años, que fue apartado de la selección española el 11 de noviembre.

Raphinha, de baja desde septiembre por una lesión en los isquiotibiales, también está listo para volver, pero su compañero Marcus Rashford es duda para el sábado tras caer enfermo con fiebre, añadió Flick.

El equipo barcelonista está contento de volver al Camp Nou por primera vez desde mayo de 2023, dijo el técnico alemán.

Los catalanes jugaron sus partidos de casa en las dos últimas temporadas en el Estadio Olímpico, donde Flick los llevó al título de liga en su campaña de debut en 2024-25.

La plantilla realizó una sesión de entrenamiento abierta en el Camp Nou el 7 de noviembre.

"Preferimos jugar en el Camp Nou. Cuando hicimos la sesión de entrenamiento, cuando subí por las escaleras y llegué al terreno de juego, las sensaciones fueron increíbles", dijo Flick.

"Espero que nos dé esa ventaja por la cercanía de los aficionados.

Hay muy buena conexión entre equipo y aficionados."

El Barça, segundo clasificado, está a tres puntos del Real Madrid en la máxima categoría española y es undécimo en la Liga de Campeones, en la que visitará al Chelsea el martes.

"Vamos partido a partido, eso es lo que queremos. Aún queda mucho hasta finales de mayo. Nunca hay que tener dudas sobre qué queremos hacer, jugar, alcanzar los objetivos", dijo Flick. "La temporada pasada fue igual. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y dar el mejor rendimiento en cada partido."

(Información de Chiranjit Ojha en Bengaluru; edición de Ken Ferris; edición en español de Paula Villalba)