Yamil Bukele promete honestidad al frente de la Federación salvadoreña de fútbol

Yamil Bukele, hermano del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asumió este viernes la presidencia de la Federación local de fútbol (Fesfut), prometiendo actuar con honestidad en su gestión y trabajar para levantar el alicaído balompié salvadoreño.

Con la llegada de Yamil concluyó la intervención en la Fesfut por parte de la FIFA, que en 2022 nombró una comisión de regularización luego de que varios de sus dirigentes fueron señalados de administración fraudulenta y lavado de dinero.

"En mi no van a encontrar como en mis quince años de carrera (como dirigente deportivo) un problema o algo malo que tengan que comunicar de mi gestión", señaló Bukele.

La FIFA reemplazó en septiembre de 2024 a los miembros de la comisión de regularización en la federación y puso a la cabeza de la misma al panameño Rolando González, quien entregó a Bukele el mando de la entidad deportiva.

El presidente de la Fesfut aseguró que la FIFA "espera mucho" de la nueva dirigencia de la entidad, en especial en el tema administrativo.

Bukele, de 47 años, fue electo presidente de la Fesfut "por unanimidad" como candidato único en un congreso efectuado en un hotel de San Salvador, en el que participaron delegados de las distintas ligas locales de fútbol.

El nuevo presidente de la Fesfut, que estará en el cargo por cuatro años, también pidió "paciencia" a los aficionados que en redes sociales han demandado a la federación "logros" deportivos.

"Yo sé que la gente está decepcionada, pero también sé que la gente está contenta porque este servidor está aquí. Y yo insisto que es trabajo, comunicación y que ellos entiendan que esto es un proceso. Ojalá Dios nos dé la vida a todos para que podamos ver los nuevos triunfos de El Salvador", prometió Bukele.

Bukele aseguró que renunciará en el corto plazo a la presidencia del Instituto Nacional de los Deportes (Indes), el cual dirige desde que fue nombrado por su hermano Nayib en 2019 y que le confiere autoridad en todas las ramas deportivas del país, excepto el fútbol.

El presidente Nayib Bukele goza de una enorme popularidad por su lucha contra las pandillas, pero es señalado por oenegés de graves violaciones a derechos humanos.

Yamil reiteró que su "misión" en la Fesfut será la de "potenciar" el fútbol mejorando infraestructura, capacitando a personal deportivo, y en el caso de la selección nacional de fútbol mantendrá al frente del conjunto al colombiano Hernán Darío Gómez.

El Bolillo fracasó en el intento de clasificar a El Salvador al Mundial de 2026.