Yangel Herrera: "Vengo a ayudar al Girona y a encontrar estabilidad"

El nuevo jugador del Girona FC Yangel Herrera, que llega cedido por el Manchester City para esta temporada, aseguró que su intención es encontrar "estabilidad" en el club de Montilivi de cara a un futuro si bien, en esta campaña, desea poder ayudar al máximo al club, recién ascendido.

"Si he venido es para tener un gran año, ayudar al equipo y encontrar la estabilidad que tanto quiero. Cualquier futbolista lo que quiere es establecerse y más cuando tienes una familia", reconoció en su presentación.

Herrera, que la pasada temporada jugó cedido en el RCD Espanyol, desearía establecerse en un lugar. "Ya llevo varias cesiones, estoy en busca de estabilidad y asentar mi carrera. He venido a competir aquí, a dar el máximo y a seguir mostrándome en Primera", asintió.

Además, llega a un Girona --propiedad del City-- que le perseguía hacía tiempo. "Es cierto que durante varios veranos intentó ficharme, pero no coincidimos. Este año, desde que suben, tenían bastante claro, tanto City como Girona, que querían que viniese y así fue. Tenía varias opciones, pero terminé viniendo aquí", reconoció.

A sus 24 años, el internacional venezolano aseguró que ha tenido una gran acogida en el vestuario del Girona. "La plantilla me recibió de buena manera y Míchel es cercano, lo he notado. Quiero trabajar, aprender, competir y ayudar al equipo. Soy un mediocentro bastante fuerte en los duelos, puedo aportar tanto en la salida de balón como en la fase final", destacó de sí mismo.

No obstante, no quiso hablar de si se ve titular indiscutible o no. "No he hecho una pretemporada completa y no estoy al cien por cien. Me estoy preparando, ya llevo cuatro años en Primera y voy a intentar aportar todo lo aprendido. De inicio, en Valencia, ya te digo que no me veo titular porque no estoy al cien por cien", reiteró.

Por su parte, el presidente 'gironí', Delfí Geli, aseguró estar "muy contento" con la cesión. "La propiedad tenía mucho interés que estuviese aquí y es una buena oportunidad para el Girona", manifestó.

Y fue el director deportivo, Quique Cárcel, quien desveló ese amor longevo por Herrera. "Desde que ascendimos a Primera quería que viniese. Es un jugador al que conozco desde que estaba en el New York y lo intenté fichar en cada ventana de verano. Muy contento. Sé el nivel que tiene y sus valores", opinó.