Yankees conectan cuatro jonrones en una entrada de nueve carreras y aplastan 11-2 a Nacionales

NUEVA YORK (AP) — Aaron Judge conectó un jonrón de dos carreras y Cody Bellinger bateó un cuadrangular en el siguiente lanzamiento mientras los Yankees de Nueva York conectaron cuatro jonrones y anotaron nueve carreras el miércoles en la tercera entrada de una victoria por 11-2 sobre los Nacionales de Washington.

Max Fried (14-5) llevó un intento de juego sin hits hasta la sexta entrada antes de permitir tres hits consecutivos. Permitió una carrera y cuatro hits en siete entradas para su inicio más largo desde el 25 de junio.

Los Yankees comenzaron la tercera entrada con una ventaja de 1-0 después de que Trent Grisham conectara su sexto jonrón de apertura de la temporada contra el abridor de Washington Cade Cavalli (1-1).

El dominicano Jasson Domínguez conectó un doble impulsor y un sencillo dentro del cuadro que anotó una carrera en la tercera entrada de 40 minutos.

Washington perdió su quinto partido consecutivo y permitió seis jonrones por segunda vez esta temporada.

Jacob Young terminó con el intento de juego sin hits de Fried y CJ Abrams conectó un sencillo impulsor.

Cavalli permitió ocho carreras —siete limpias— y ocho hits en dos 1/3 entradas.

Por los Nacionales, el venezolano Andrés Chaparro de 3-1 con una anotada y una producida.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

