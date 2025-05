Yankees: Jazz Chisholm Jr. entra a lista de lesionados por distensión en oblicuo derecho

NUEVA YORK (AP) — El segunda base de los Yankees Jazz Chisholm Jr. fue colocado el viernes en la lista de lesionados de 15 días debido a una distensión en el oblicuo derecho, tres días después de haberse lesionado durante un swing en un juego contra los Orioles de Baltimore.

Chisholm se sujetó el costado después de hacer un foul ante el primer lanzamiento de Kyle Gibson durante la primera entrada, dejó pasar una bola y luego salió de la caja de bateo para estirar el costado, lo que llevó al manager Aaron Boone y al preparador físico a salir y hablar con él.

Chisholm permaneció en el juego, conectó un doble al rincón del jardín derecho en el siguiente lanzamiento y cuando la pelota fue mal fildeada se dirigió a tercera y se deslizó de cabeza. Parecía estar incómodo e inmediatamente dejó el juego para dar paso a un corredor emergente.

“No estoy tan preocupado como todos los demás”, afirmó después del juego. “Ya me he desgarrado el oblicuo antes. Sé que no está desgarrado ni nada”.

Chisholm no jugó el miércoles y debía someterse a pruebas el jueves después de que el equipo regresara a Nueva York. El movimiento en el roster de la lista de lesionados fue retroactivo al miércoles, y los Yankees subieron al infielder venezolano Jorbit Vivas de su sucursal de Triple-A en Scranton/Wilkes-Barre.

Adquirido de Miami el pasado 27 de julio, Chisholm batea para .181 con siete jonrones y 17 carreras impulsadas en 30 juegos. Estuvo inactivo entre el 12 y el 23 de agosto del año pasado debido a un esguince en el codo izquierdo sufrido en un deslizamiento de cabeza.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.