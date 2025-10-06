Yankees regresan a casa al borde de la eliminación tras dos derrotas consecutivas en Toronto

TORONTO (AP) — Después de dos derrotas consecutivas en Toronto, los Yankees de Nueva York no tienen margen de error al regresar a casa para el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana el martes por la noche.

El manager de los Yankees, Aaron Boone, mostró una actitud valiente después de una derrota por 13-7 el domingo en el segundo juego, que dejó a su equipo al borde de la eliminación.

"Obviamente, se siente como si el mundo se estuviera derrumbando a tu alrededor, pierdes dos juegos así en su estadio donde nada sale bien", expresó Boone. "Pero de repente sales y ganas un partido el martes, la aguja puede cambiar. Han pasado muchas cosas extrañas en el béisbol este año. Esto no sería lo más extraño, que nos recuperemos".

Nueva York no logró conectar un hit durante cinco entradas y dos tercios el domingo, sin poder hacer nada contra el novato de los Azulejos, Trey Yesavage.

Los Azulejos aplastaron a los Yankees 10-1 el sábado en el primer juego. Las 23 carreras de Toronto hasta ahora son las más anotadas por cualquier equipo en los dos primeros juegos de una serie de postemporada. Los Yankees consiguieron 22 en los dos primeros juegos de la ronda de Comodines de 2020 contra Cleveland.

Nueva York ha perdido ocho de nueve en Toronto esta temporada, pero tiene un récord de 2-4 en casa contra los Azulejos.

"No hemos perdido la confianza", comentó Boone. "Obviamente, ellos han dominado y nos han superado hasta ahora este año, pero no creo que nadie en nuestro vestuario sienta que no podemos salir y vencerlos. Tenemos que jugar mejor. Tenemos que lanzar y batear mejor. Pero ciertamente somos capaces de hacerlo, y esperamos hacerlo el martes por la noche".

Nueva York fue llevado al límite por Boston en la ronda de Comodines y ha visto su bullpen puesto a prueba en los dos primeros juegos ante Toronto, con siete relevistas combinándose para diez entradas y un tercio de trabajo.

"Sabemos dónde están en términos de su bullpen y todo", dijo Ernie Clement de Toronto sobre los Yankees. "Acaban de salir de una serie realmente difícil. Es muy importante para nosotros trabajarles, simplemente hacerles las cosas lo más difíciles posible".

___

