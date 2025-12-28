Yannick Nézet-Séguin dirige el jueves el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena y estrena dos obras de mujeres

MADRID, 28 Dic. 2025 (Europa Press) - El canadiense Yannick Nézet-Séguin dirigirá por primera vez este jueves 1 de enero el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, según dio a conocer a principios de este año la Filarmónica. Los canales y emisoras de Radio Televisión Española (RTVE) -La 1 HD, RTVE Play, TVE Internacional Europa, RNE y Radio Clásica- retransmitirán el evento a partir de las 11, cuyo comentarista será Martín Llade. La colaboración artística entre Yannick Nézet-Séguin y la Filarmónica de Viena comenzó en la 'Semana Mozart de Salzburgo' en el año 2010. Desde entonces, el director ha dirigido regularmente a la orquesta en diversos conciertos en Viena y Salzburgo, así como en giras. El presidente de la Filarmónica de Viena, Daniel Froschauer, señaló a comienzos de año que "como director musical de la Ópera Metropolitana de Nueva York, así como director principal de importantes conjuntos internacionales como la Orquesta de Filadelfia, Nézet-Séguin representa los géneros que, en conjunto, conforman el lenguaje musical de la Filarmónica de Viena". "Al elegir a Yannick Nézet-Séguin, buscamos cumplir nuestro objetivo de colaborar más con la generación más joven de directores", aseguró. CINCO ESTRENOS, DOS DE COMPOSITORAS El Concierto, que se celebra cada mañana del día 1 de enero desde el año 1941, cumple su 86ª edición en su tradicional ubicación, la Gran Sala Dorada del Musikverein de Viena, adornada con las flores frescas de los jardines de la ciudad, según recuerda RTVE. La Filarmónica ha avanzado que en 2026 se incluirán cinco estrenos de piezas nunca representadas en este recital, entre ellas obras de dos compositoras. Desde el año 1959, el Concierto es una producción de la televisión austríaca ORF, en coproducción con la Unión Europea de Radio-Televisión (UER-EBU-Eurovisión), que la retransmite a más de 150 países de todo el mundo, con una audiencia de más 50 millones de espectadores a través de la televisión y el 'streaming'. En concreto, el concierto del jueves 1 de enero de 2026 comenzará con la obertura de la opereta 'Indigo y los cuarenta ladrones', para después escuchar, "por primera vez en este evento", el vals 'Cuentos del Danubio' de Carl Michael Ziehrer, la polka 'Brausteufelchen' de Eduard Strauss y el 'Malapou-Galoppe' de Joseph Lanner. En cuanto a las dos obras de compositoras, en la segunda parte del concierto se interpretará la polka 'Canciones de Sirenas' de Josephine Weinlich, quien fundó en Viena la primera orquesta femenina de Europa, así como el vals 'Arco iris' de Florence Price. Tras el programa principal, el concierto siempre termina con varios bises. Entonces los músicos desean colectivamente un feliz Año Nuevo (Prosit Neujahr) y tocan el vals de 'El Danubio Azul', de Johann Strauss hijo, terminando con la 'Marcha Radetzky' de Johann Strauss padre. En los últimos años han sido invitados a dirigir este concierto maestros como Georges Prêtre, Franz Welser-Möst, Zubin Mehta, Mariss Jansons, Gustavo Dudamel, Christian Thielemann, Andris Nelsons, Riccardo Muti y Daniel Barenboim.