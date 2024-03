El exjardinero central de los Yanquis Bernie Williams regresó al campamento del equipo como instructor invitado el sábado y se unió a su compañero Andy Pettitte y Joe Torre, el exmánager campeón cuatro veces de la Serie Mundial.

El trío que fue clave para que los Yanquis ganaran el título cuatro veces entre 1996 y 2000, ahora estuvieron juntos detrás de la caja de bateó durante una práctica en Tampa, Florida.

Torre arribó el viernes para su primera labor como instructor y comentó que es la primera vez que se puso el uniforme en el Steinbrenner Field desde el último entrenamiento de primavera como mánager en el 2007. Inicialmente no iba a utilizar su viejo número 6, pero cambió de parecer tras vera Pettitte y a Ron Guidry en la sala de entrenadores.

También asistió el gerente general Brian Cashman, quien fue asistente de gerente general en 1996 antes de que lo promovieran a su posición actual dos años después.

Guidry y el instructor invitado Willie Randolph son miembros de la potencia de Nueva York de finales de los setenta.

“Hay una gran sabiduría, ya sea con Joe Torre o Bernie Williams o Willie Randolph”, aseguró Cashman.

Sin relevo

Los problemas de pitcheo de Cleveland parece que están empeorando.

El mánager de los Guardianes Stephen Vogt indicó que el relevista Sam Hentges quedará fuera unos días mientras el equipo recaba más información sobre su hinchado dedo medio de la mano izquierda.

Esta es la más reciente lesión para el equipo que esta semana anunció que el relevo Trevor Stephan y el prospecto panameño Daniel Espino se someterán a cirugías que lo dejarán fuera toda la campaña. Mientras que el abridor Gavin Williams iniciará la temporada en la lista de lesionados con una dolencia an el codo.

Todas estas noticias fueron en un solo día.

Calhoun se retira

Kole Calhoun, el jardinero ganador del Guante de Oro y que pasó 12 años con los Angelinos Diamondbacks, Rangers y Guardians, anunció su retiro.

“Béisbol siempre fue mi sueño y hacerlo realidad me llena de gratitud”, publicó el viernes en Instagram. “He amado este juego desde que tengo memoria y entonces hacer este anuncio me pesa. Este día le llega eventualmente a todos los peloteros y honestamente puedo decir que le di a este deporte mi todo y me voy sin ningún arrepentimiento”.

Calhoun, de 36 años, fue seleccionado en la octava ronda del 2010 por los Angelinos y tuvo un promedio de bateo de .242, con 179 jonrones y 582 remolcadas en su carrera. Ganó el Guante de Oro en el 2015 cuando conectó un máximo de carera de 26 cuadrangulares.

“Una vez leí que ls finales no tienen nada de malo, sólo quier decir que algo más está por iniciar”, agregó. “¡Gracias al béisbol por las memorias!”

El reporter de deportes de en Cleveland Tom Withers y el stringer de AP Mark Didtler en Tampa, Florida, contribuyeron al reporte.