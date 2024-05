Yara Clean Ammonia y AM Green (anteriormente Greenko ZeroC) firman un acuerdo para la venta de amoniaco renovable procedente de la India al mercado internacional de Yara Clean Ammonia

OSLO, Noruega e HYDERABAD, India--(BUSINESS WIRE)--may. 13, 2024--

Yara Clean Ammonia, el mayor comerciante y distribuidor de amoníaco del mundo, y Greenko ZeroC, la división de producción de amoníaco ecológico de la empresa india AM Green, han firmado un acuerdo para el suministro de amoníaco renovable procedente de la fase 1 de la planta de producción de amoníaco de AM Green en Kakinada (India).

Este acuerdo y el posterior contrato de compraventa cubren el suministro a largo plazo de hasta el 50 % del amoniaco renovable de la fase 1 de la planta de producción de amoniaco de AM Green en Kakinada. La planta producirá y exportará amoniaco renovable derivado de energía exenta de emisiones de carbono las 24 horas del día para 2027.

El amoniaco renovable y otros combustibles sostenibles de la plataforma de AM Green cumplirán los requisitos de RFNBO y de la directiva sobre energías renovables de la UE. Para Yara Clean Ammonia, el suministro de amoniaco renovable contribuirá a la producción de fertilizantes de bajas emisiones y a la descarbonización de otros sectores como el transporte marítimo, la energía y otras industrias.

El Sr. Mahesh Kolli, presidente de AM Green, ha declarado: «Estamos encantados de asociarnos con Yara Clean Ammonia para impulsar la transformación de diversas industrias y varias economías de la OCDE. Nuestro interés constante por la innovación, combinado con nuestra capacidad de ejecución, refuerza la posición de liderazgo de AM Green como plataforma internacional de soluciones para la transición hacia una energía limpia en el ámbito de las moléculas ecológicas de bajo coste, como el hidrógeno, el amoníaco, los combustibles y otros productos químicos».

El Sr. Hans Olav Raen, consejero delegado de Yara Clean Ammonia, ha declarado: «El proyecto AM Green Kakinada amplía nuestra gama de amoníaco producido con energías renovables y consolida la posición de Yara Clean Ammonia como proveedor de confianza de amoníaco de bajas emisiones para mercados establecidos y emergentes como la producción de fertilizantes, el fraccionamiento de amoníaco limpio a hidrógeno, el combustible para barcos, la generación de energía y otras aplicaciones industriales».

Acerca de Yara Clean Ammonia

Yara Clean Ammonia se encuentra en una posición única para hacer posible la economía del hidrógeno en un mercado que se espera que crezca sustancialmente en las próximas décadas. Nuestro objetivo es reforzar significativamente nuestra posición de liderazgo internacional como el mayor distribuidor de amoníaco del mundo, activar las cadenas de valor ecológico y renovable e impulsar el avance del amoníaco limpio en todo el mundo.

Gracias a la experiencia de liderazgo de Yara en la producción, logística y comercio internacional de amoníaco, Yara Clean Ammonia trabaja para aprovechar las oportunidades de crecimiento en combustibles de bajas emisiones para el transporte marítimo y la energía, la producción de alimentos sin emisiones de carbono y el amoníaco para usos industriales.

Yara Clean Ammonia administra la mayor red internacional de amoníaco con 15 buques y tiene, a través de Yara, acceso a 18 terminales de amoníaco y múltiples centros de producción y consumo de amoníaco en todo el mundo. Los ingresos y el EBITDA del año fiscal 2023 fueron de 1900 millones de dólares y 101 millones de dólares, respectivamente. Yara Clean Ammonia tiene su sede en Oslo, Noruega.

Acerca de AM Green

AM Green, creada por los fundadores de Greenko Group, con sede en Hyderabad, Anil Chalamalasetty y Mahesh Kolli, es uno de los principales proveedores de soluciones de transición energética de la India. AM Green cuenta con un historial de iniciativa empresarial pionera en nuevas tecnologías y vías para dar forma al futuro de la energía. Nuestro objetivo es convertirnos en uno de los productores de hidrógeno ecológico, amoníaco ecológico y otras moléculas ecológicas más competitivos del mundo.

AM Green desarrolla una de las mayores plataformas de amoníaco ecológico del mundo, que comenzará con una capacidad de producción de un millón de toneladas en Kakinada, en dos fases, y alcanzará los cinco millones de toneladas anuales de amoníaco ecológico en 2030, lo que equivale a un millón de toneladas anuales de hidrógeno.

En India, AM Green desarrolla capacidades de producción de moléculas ecológicas (hidrógeno ecológico, amoníaco ecológico, biocombustibles, etanol, combustibles de aviación sostenibles y diversos productos químicos de alto valor añadido) para la descarbonización de industrias difíciles de disminuir. La empresa también va a crear un negocio internacional de energías renovables y almacenamiento, así como una empresa conjunta para fabricar electrolizadores con la belga John Cockerill.

