Yarbrough acuerda contrato de un año y US$2,5 millones para seguir con los Yankees, según AP
NUEVA YORK (AP) — El lanzador zurdo Ryan Yarbrough acordó un contrato de un año por $2.550.000 para permanecer con los Yankees de Nueva York, dijo el lunes a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.
La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo, el primer movimiento de temporada baja de los Yankees, estaba sujeto a un examen físico exitoso. Yarbrough puede ganar $250.000 adicionales en bonos por rendimiento.
Yarbrough, quien cumplirá 34 años el 31 de diciembre, acordó en marzo un contrato de un año por $2.000.000, un día después de ser liberado de un acuerdo de ligas menores con Toronto, y ganó $150.000 en bonos por rendimiento basados en entradas.
Tuvo un récord de 3-1 con una efectividad de 4,36 en ocho aperturas y 11 apariciones como relevista, ponchando a 55 y otorgando 19 bases por bolas en 64 entradas. Yarbrough no lanzó para los Yankees entre el 18 de junio y el 5 de septiembre debido a una distensión en el oblicuo derecho. Fue dejado fuera del roster para las series de postemporada contra Boston y Toronto.
Con ocho años de experiencia en las Grandes Ligas, Yarbrough tiene un récord de 56-41 con una efectividad de 4,22 en 76 aperturas y 139 apariciones como relevista para Tampa Bay (2018-22), Kansas City (2023), los Dodgers de Los Ángeles (2023-24), Toronto (2024) y los Yankees.
