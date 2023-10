Buenos aires (ap) — el artista sebastián yatra, figura estelar de la próxima fiesta de inauguración de los juegos panamericanos de chile, se declaró admirador de los deportes de riesgo porque son tan desafiantes como cantar ante 100.000 personas.

“Me impresionan mucho todas las disciplinas que la gente no siente ningún miedo. Aunque es súper riesgoso, la gente se entrena y simplemente salen y lo hacen”, destacó el cantautor colombiano el jueves en conferencia de prensa en la víspera a su actuación en el Estadio Nacional por la apertura de la justa deportiva.

“Van un poco de la mano como cuando la gente te dice ‘¿cómo haces para pararte frente a 100.000 personas a cantar? ¿No te da susto? Yo no sería capaz’. Es el mismo sentimiento de cuando amas algo y tienes esa pasión. Hundes un botón y no importa nada, aunque te dé miedo, te tiras de frente”, describió Yatra.

Entre esas disciplinas de riesgo, el nacido en Medellín elogió en especial a su compatriota Mariana Pajón, la reina del BMX y primera mujer latinoamericana en conseguir dos oros olímpicos en un deporte individual: bicampeona olímpica en Londres 2012 y Río 2016.

“Para mí es una número uno, unas de las deportistas que más han dado por el país. Es una líder innata”, remarcó Yatra, que fue invitado por Pajón a la pista durante un entrenamiento en Santiago. “Me impresionó su sencillez, lo carismática que es. También lo pendiente que está de otros los corredores, dando consejos, apoyándolos, qué puedes hacer diferente o mejor. No está pensando solamente cómo ella le va a sacar mejor provecho a la pista”.

“En la pista de bicicross se lanzan sin miedo de nada, es interesante eso”, apuntó.

Yatra, de 29 años, también envió un mensaje especial a los demás deportistas de Colombia.

“Uno de los amores más grandes que tenemos, no importa donde estemos, es el amor por nuestra patria. Cuando salen sientan que están representando a los 50 millones de colombianos que los están viendo desde casa y nos ponemos mega orgulloso de lo que hacen por nuestro país”, valoró. “El sentimiento más parecido a eso que he tenido en mi vida fue el año pasado parecido que canté la canción de “Encanto” en los premios Óscar. Era la primera vez que había alguien cantando en español...eres tu sólo, pero estás representando a millones”.

Los caminos del deporte y Yatra ya se habían cruzado a fines de agosto cuando compartió cancha con el número dos del tenis masculino, el español Carlos Alcaraz, en un evento benéfico para ayuda humanitaria en Ucrania antes del inicio del Abierto de Estados Unidos.

“Estoy invicto en el US Open con Alcaraz en el equipo de dobles y con Rafa Nadal de entrenador. No estuvo nada mal”, bromeó. “Lo que me impresiona de los deportes de alto rendimiento es que uno como aficionado puede llegar hasta cierto punto. Cuando practican tanto una cosa, con esa capacidad innata, es como que desbloquean un nivel como inhumano. Es admirable".

Consultado sobre los deportes que practica, Yatra reveló que “me hubiese gustado ser nadador en otra vida” y que en fútbol “yo era un volante destacado en Miami”, donde reside de pequeño, “volante de contención, pero tuve que dejar el fútbol atrás por la música”.

Yatra no dio muchas pistas sobre la ceremonia de apertura de este viernes, pero prometió que “va a ser una fiesta impresionante, la producción y todo lo que se están montando me tiene súper feliz”.

“Va a ser una noche llena de sorpresas y unos juegos que seguramente van a quedar en la historia”, cerró.