WASHINGTON (AP) — La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, está respondiendo a las críticas republicanas del paquete de estímulo del gobierno demócrata tras la pandemia, señalando que la actual situación de Estados Unidos “vindica” las medidas tomadas en 2021 para “encarrilar nuestra economía”.

Con argumentos como la caída de la inflación, el desempleo en un 3,7% y la aparente refutación de los pronósticos de una recesión, Yellen se dispone a defender el Plan de Rescate de 1,9 billones de dólares en un discurso preparado para una reunión de la Conferencia de Alcaldes Estadounidenses en Washington.

Los republicanos sostienen que el paquete de estímulo, aprobado sin un solo voto de su partido, es la causa de dos años de aumentos acelerados de los precios que han perjudicado a millones de familias.

“Muchos habían argumentado que el Plan de Rescate no era necesario. Pero yo creo que nuestra situación actual vindica la posición que tomamos”, dice Yellen en el discurso preparado. “El presidente (Joe) Biden y yo creíamos que el peligro mayor radicaba en ser mezquinos”.

Biden, en busca de la reelección este año, trata de convencer a los votantes pesimistas acerca de la economía de que la inflación está controlada y la economía está fuerte.

El 76% de los adultos encuestados en diciembre por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research dicen querer que el gobierno se aboque a los asuntos económicos este año; lo mismo dijo el 75% de los encuestados a esta altura en 2022.

El 85% de los republicanos y el 65% de los demócratas mencionaron la economía entre los problemas principales.

En una encuesta AP-NORC en octubre, tres de cada cuatro estadounidenses consideraron que la situación económica era mala.