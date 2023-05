Yellen dice que el 1 de junio es "fecha límite" para elevar el techo de deuda

WASHINGTON, 21 mayo (Reuters) - La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, afirmó el domingo que el 1 de junio sigue siendo una "fecha límite" para elevar el techo de la deuda federal, ya que son muy bajas las probabilidades de que el Gobierno recaude suficientes ingresos para saltarse al 15 de junio, cuando se deben pagar más impuestos.

Yellen, en declaraciones al programa "Meet the Press" de la NBC, dijo que habría que tomar decisiones difíciles sobre los pagos a los estadounidenses si el Congreso no logra elevar el techo de deuda de 31,4 billones de dólares antes de que el Tesoro se quede sin efectivo.

"Indiqué en mi última carta al Congreso que esperamos no poder pagar todas nuestras facturas a principios de junio y posiblemente tan pronto como el 1 de junio. Y seguiré informando al Congreso, pero desde luego no he cambiado mi valoración. Así que creo que ese es una fecha límite", dijo. (Reporte de Andrea Shalal y Susan Heavey; Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters