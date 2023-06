Yellen espera cierta consolidación en el sector bancario de EE.UU. tras las turbulencias

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, considera probable que exista cierto grado de consolidación en el sector bancario de Estados Unidos, dada la presión sobre las ganancias que experimentan algunas entidades.

"Hay motivación para ver cierta consolidación y no me sorprendería ver algo de eso en el futuro", dijo Yellen en una entrevista en la cadena 'CNBC', donde también admitió que no descarta "problemas" en el sector inmobiliario comercial como consecuencia de los cambios en el mercado laboral y del entorno de tipos de interés más altos.

"Creo que los bancos se están preparando en términos generales para algunas reestructuraciones y dificultades en el futuro", añadió.

En cualquier caso, Yellen recordó que las pruebas de estrés de los bancos más grandes mostraron que cuentan con fondos suficientes para manejar cualquier contratiempo.

"Mi lectura general es que el nivel de capital y liquidez en el sistema bancario es sólido y, si bien habrá algo de dolor asociado con esto, los bancos deberían poder manejar la tensión", indicó.

Europa Press