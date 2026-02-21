"Yellow Letters", de Ilker Catak, gana el Oso de Oro de la Berlinale a la mejor película

"Yellow Letters", del cineasta alemán Ilker Catak, ganó este sábado el Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Berlín.

El filme cuenta la historia de un dramaturgo turco y su esposa actriz, cuyo matrimonio comienza a desmoronarse a medida que sufren persecución política en Turquía y pierden sus empleos.

Rodada en Alemania, la película ganó el premio máximo de la Berlinale al final de una ceremonia marcada, como el festival, por el conflicto en Oriente Medio y el papel político del cine.

El ambiente se tensó cuando el director sirio-palestino Abdallah Al Khatib, ganador del premio a la mejor ópera prima con "Chronicles From the Siege", acusó al gobierno alemán de ser "cómplice del genocidio cometido en Gaza por Israel".

A los gritos de "Free Palestine" (Liberen Palestina), un espectador respondió "Free Palestine from Hamas" (Liberen Palestina de Hamás, el grupo islamista que gobierna el territorio).

El Oso de Plata Gran Premio del Jurado, que premia a la segunda mejor película, fue para "Salvation", del director turco Emin Alper.

El cineasta mencionó tres conflictos en Oriente Medio y la situación política en su país.

"Palestinos de Gaza, que vivís y morís en las peores condiciones, no estáis solos. Pueblo de Irán, que sufres bajo la tiranía, no estás solo. Y los kurdos de Rojava y Oriente Medio, que luchan por sus derechos desde hace casi un siglo, no estáis solos. Y, por último, mi pueblo, no estás solo", declaró en el escenario.

Alper rindió homenaje al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, opositor al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, encarcelado desde hace casi un año y que se enfrenta a una pena de cadena perpetua.

La alemana Sandra Hüller ganó el premio a la mejor interpretación por su papel en "Rose", donde encarna a una mujer en la Alemania rural del siglo XVII que intenta escapar de las restricciones del patriarcado haciéndose pasar por un hombre.

La película "Queen at Sea" del estadounidense Lance Hammer se lleva dos premios, el Oso de plata Premio del Jurado (equivalente al tercer lugar), y a los mejores papeles secundarios para el dúo formado por Anna Calder-Marshall y Tom Courtenay.

El festival vivió una edición tormentosa desde su inauguración el 12 de febrero.

"Debemos mantenernos al margen de la política" fue la frase pronunciada por Wim Wenders, presidente del jurado, que encendió el debate.