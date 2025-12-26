Yemen.- AMP.- Separatistas yemeníes denuncian dos efectivos de seguridad muertos en bombardeos de Arabia Saudí

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los separatistas del sur de Yemen han denunciado dos efectivos de seguridad muertos y doce heridos por bombardeos de Arabia Saudí en el este del país, en medio de renovadas hostilidades entre los independentistas, respaldados por Emiratos Árabes Unidos, y un Gobierno yemení, aliado de Riad, relegado ahora mismo a un segundo plano político, a la sombra del dominio de los insurgentes hutíes.

El largo conflicto territorial del sur del país también ha pasado relativamente desapercibido tras años de guerra civil entre el Gobierno yemení y el movimiento hutí que controla la capital del país, Saná, desde hace una década.

A la espera de que Arabia Saudí confirme el ataque, medios afines a los separatistas como Aden Independent TV, fuentes locales del portal South24 y fuentes de la agencia DPA coinciden en el balance preliminar de víctimas del bombardeo, que ha ocurrido en la provincia de Hadramut, donde los independentistas del Consejo de Transición del Sur (CTS) han multiplicado su presencia en las últimas semanas: dos fallecidos y 12 heridos entre las llamadas Fuerzas de Élite Hadrami, una estructura militar de origen tribal alineada con el aparato secesionista.

El CTS ha publicado poco después de los bombardeos un comunicado en el que esgrime sus motivos para intervenir en Hadramut y Al Mahra: responder a las actuaciones de grupos "terroristas" y cortar "rutas de contrabando de la insurgencia hutí" en la zona.

"Estamos abiertos a participar en tareas de coordinación que garanticen la seguridad en el sur del país e impidan el retorno de las amenazas", ha hecho saber el CTS antes de denunciar los ataques saudíes como sucesos "extraños" que en modo alguno facilitan el complejo diálogo regional.

Los bombardeos "no hacen bien alguno a este proceso de entendimiento ni van a impedir que el pueblo del sur deje de perseguir la restauración de sus derechos", ha añadido el Consejo en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X.

Los separatistas del CTS, durante el apogeo del conflicto, prestaron su respaldo a regañadientes al Gobierno yemení a cambio de ver satisfechas sus reclamaciones de independencia (cabe recordar que Yemen era dos países separados, norte y sur, hasta 1990).

Esta frágil alianza se ha roto en varias ocasiones de manera esporádica, pero rara vez de forma tan grave como la de principios de este mes, cuando las fuerzas separatistas lanzaron un ataque que provocó la muerte de 32 militares yemeníes precisamente en Hadramut.