Yemen.- Aumentan a cerca de 70 los empleados de la ONU detenidos por los hutíes en Yemen

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha denunciado este viernes que las autoridades instauradas por los rebeldes hutíes en Yemen han detenido a otra decena de trabajadores de Naciones Unidas, por lo que han aumentado a 69 el total de empleados arrestados por la insurgencia, a los que acusa de espionaje.

"Estas detenciones hacen insostenible la prestación de ayuda humanitaria de la ONU en zonas controladas por los hutíes. Esto afecta directamente a millones de personas necesitadas y limita su acceso a asistencia vital", ha declarado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

El jefe de la ONU, que ha condenado "enérgicamente" estos hechos, ha exigido la liberación "inmediata e incondicional" de todo el personal de Naciones Unidas, de ONG y de la sociedad civil, así como de las misiones diplomáticas, que se encuentra "detenido arbitrariamente".

En este sentido, ha pedido a los hutíes que anulen la remisión del personal de la ONU para su enjuiciamiento, mientras que ha instado al respeto del Derecho Internacional, incluidos los privilegios e inmunidades de sus empleados, "que son esenciales para facilitar la acción humanitaria en un entorno seguro y basado en principios".

"El secretario general y Naciones Unidas proseguirán sus esfuerzos sostenidos con los Estados miembros y el Consejo de Seguridad, así como mediante la colaboración directa con los hutíes, para lograr la liberación de todos los compañeros de la ONU detenidos", ha asegurado Dujarric.

A finales de noviembre, un tribunal de la capital, Saná, condenó a muerte por delitos de espionaje a un total de 17 personas, mientras que dos más cumplirán diez años en prisión por su vinculación a una red de espionaje que supuestamente trabajaba con los servicios secretos de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudí.

Yemen vive sumido el caos desde hace más de una década, tiempo en el que los rebeldes han consolidado su poder y ampliado su radio de amenazas. Los hutíes, aliados de Irán, han intensificado en los últimos dos años sus ataques contra Israel como represalia por la ofensiva militar en la Franja de Gaza.